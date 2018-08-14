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    Дзюба: «Разгром от «Динамо» – определенная пощечина. «Зенит» точно повоюет»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

    – Если говорить о характере, то реально ли забить пять мячей на характере?

    – Слушайте, мы повоюем – это точно. Минск – молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на «Крестовском» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков.

    Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 – это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не отдадим.

    В первой игре белорусский клуб победил со счетом 4:0. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2018 00:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 10:33

      Без болельщиков конечно будет немножко сложнее.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 15 августа 2018, 06:26

      Это не пощёчина , это тяжёлый НОКДАУН, но ещё не НОКАУТ. И что бы от него оправиться и победить , нужно не ВОЕВАТЬ, как-то модно стало это глупое по отношению к футболу это выражение в росс.футболе , надо ИГРАТЬ , а не проводить БОЕВЫЕ действия, хотя лично ты , да и весь нынешний Зенит , да и по-ходу все росс.клубы ,разучились.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 11:18

      Болельщики будут, Тёма, вся страна. Только у экранов телеков и компов. Так что старайся давай!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Вот оно чё Михалыч 14 августа 2018, 19:26

      Дзюба в Минск не ездил...))

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Вот оно чё Михалыч 15 августа 2018, 18:32

      Недооценили, очевидно

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 августа 2018, 09:44

      Это не пощёчина а нокдаун,сможете-ли подняться зависит от вас

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 14 августа 2018, 09:25

      Где-то читал, что в случае выхода "Динамо" в следующую стадию ЛЕ, Лукашенко пообещал игрокам мешок отборной бульбы. Каждому!!! А тренеру орден Александра Неманского. Чем ответит "воин света" Дзюба? Сколько раз отдаст воинское приветствие в этом "бою"? Пять или больше?

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      Рейтинг: +502

      diemens74 14 августа 2018, 09:11

      После игры с Рубином Зенит может рассчитывать максимум на ничью, но скорее будет 1-0 в пользу Динамо.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2018, 08:11

      Бульбашей надобно проучить. И как следует!

      2
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      Рейтинг: +4330

      Spirit_78 > prezent2017 14 августа 2018, 23:31

      Особенно за их агрессивную риторику...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 07:36

      В ответ надо попробовать нанести нокаутирующий удар...

      3
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 августа 2018, 07:02

      Ждем войны на Петровиче

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Зенит 12 14 августа 2018, 08:12

      Жаль без зрителей. Был бы аншлаг на СПб-арене.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 августа 2018, 06:15

      да сразу стало ясно что зенит в жопе

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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 > серега кашин 14 августа 2018, 07:04

      Сергей посмотрим как вы сыграете не говори гоп пока не перепрыгнешь

      3
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      Рейтинг: +4330

      Spirit_78 > серега кашин 14 августа 2018, 23:32

      вы тоже там же, получается)

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