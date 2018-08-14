Дзюба: «Разгром от «Динамо» – определенная пощечина. «Зенит» точно повоюет»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

– Если говорить о характере, то реально ли забить пять мячей на характере?

– Слушайте, мы повоюем – это точно. Минск – молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на «Крестовском» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков.

Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 – это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не отдадим.

В первой игре белорусский клуб победил со счетом 4:0. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.