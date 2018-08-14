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  • Дзюба: «Разгром от «Динамо» – определенная пощечина. «Зенит» точно повоюет»

Дзюба: «Разгром от «Динамо» – определенная пощечина. «Зенит» точно повоюет»

14 августа 2018, 00:06
23

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

– Если говорить о характере, то реально ли забить пять мячей на характере?

– Слушайте, мы повоюем – это точно. Минск – молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на «Крестовском» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков.

Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 – это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не отдадим.

В первой игре белорусский клуб победил со счетом 4:0. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Динамо Мн Дзюба Артем
Комментарии (23)
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Piterboll
1534198128
Правильно, пусть у них ноги трясутся перед приездом.
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Dredd Judge
1534198425
навоевали уже
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Yev
1534198890
Приготовьтесь пацаны, скорее всего надо будет забивать шесть, по три в каждом тайме, потому что пропустить - пропустите, впоймают лукашенковцы на контратаке.
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PENZA 1964
1534213816
ЧМО ПРОДАЖНОЕ ОПЯТЬ ПАСТЬ ОТКРЫВАТЬ СТАЛ КАК БЫЛ ТЫ БРЕВНО ТАК И БУДЕШЬ НЕ ЗРЯ БАКЛАНОМ СТАЛ И ПРИШЕЛ В КОМАНДУ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ПОСЛЕ ФУТБОЛА БУДЕТ КОМУ ЛИЗАТЬ ПРОДАЖНАЯ
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серега кашин
1534216537
да сразу стало ясно что зенит в жопе
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Зенит 12
1534219360
Ждем войны на Петровиче
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Рубик Докоян
1534221384
В ответ надо попробовать нанести нокаутирующий удар...
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prezent2017
1534223515
Бульбашей надобно проучить. И как следует!
Ответить
prezent2017
1534234709
Болельщики будут, Тёма, вся страна. Только у экранов телеков и компов. Так что старайся давай!
Ответить
zigbert
1534318434
Без болельщиков конечно будет немножко сложнее.
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