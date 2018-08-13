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  • Селюк: «Галицкий выиграл от трансфера Смолова в «Локомотив»

Селюк: «Галицкий выиграл от трансфера Смолова в «Локомотив»

13 августа 2018, 17:56
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».

«От этого трансфера выиграл Галицкий (владелец «Краснодара» – прим. ред.). Объясню. Смолов уже в 2019 году мог подписывать контракт как свободный игрок. Только спортивный директор с генеральным директором «Локомотива» могли сделать это (подписать контракт со Смоловым), ведь через несколько месяцев Смолов мог подписать контракт как свободный агент. Так зачем платить 9 миллионов евро, не понимаю», – сказал Селюк.

Смолов подписал с «Локомотивом» четырехлетний контракт.

Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Галицкий Сергей Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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KOLBIS
1534172424
Видно отстирали 9 лямов...
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УхоГорлоНос
1534173246
Затем, что им нап кровь из носу нужен, иначе через полгода можно было бы вообще никого не подписывать
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Diesel133
1534173299
Потому что нап нужен здесь и сейчас - это раз, и два - бесплатно бы он из Краснодара не ушел, продлил бы контракт тогда.
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Catastrofa
1534179272
Лишь бы Смолов ума набрался !
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Retiremen_VMF
1534181023
Локо получил хорошего игрока и российского нападающего. Им еще научиться играть с ним и будет результат. Палыч далеко не идиот 9 мультов выкидывать...
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Сильвербой
1534184601
Селюк, объясняю, хотя ты это все знаешь лучше меня: сегодня Байдачный сказал одну важную вещь, что тренеры приходят зарабатывают, зарабатывают на трансферах(!!!) а потом сваливают! Вот и Геркус с немцем готовятся на выход, а перед этим зарабатывают на трансферах!!!
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