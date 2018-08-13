Селюк: «Галицкий выиграл от трансфера Смолова в «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».

«От этого трансфера выиграл Галицкий (владелец «Краснодара» – прим. ред.). Объясню. Смолов уже в 2019 году мог подписывать контракт как свободный игрок. Только спортивный директор с генеральным директором «Локомотива» могли сделать это (подписать контракт со Смоловым), ведь через несколько месяцев Смолов мог подписать контракт как свободный агент. Так зачем платить 9 миллионов евро, не понимаю», – сказал Селюк.

Смолов подписал с «Локомотивом» четырехлетний контракт.

Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел