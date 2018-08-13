Селюк: «Галицкий выиграл от трансфера Смолова в «Локомотив»

Селюк, объясняю, хотя ты это все знаешь лучше меня: сегодня Байдачный сказал одну важную вещь, что тренеры приходят зарабатывают, зарабатывают на трансферах(!!!) а потом сваливают! Вот и Геркус с немцем готовятся на выход, а перед этим зарабатывают на трансферах!!!
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».
«От этого трансфера выиграл Галицкий (владелец «Краснодара» – прим. ред.). Объясню. Смолов уже в 2019 году мог подписывать контракт как свободный игрок. Только спортивный директор с генеральным директором «Локомотива» могли сделать это (подписать контракт со Смоловым), ведь через несколько месяцев Смолов мог подписать контракт как свободный агент. Так зачем платить 9 миллионов евро, не понимаю», – сказал Селюк.
Смолов подписал с «Локомотивом» четырехлетний контракт.
Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел