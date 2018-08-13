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    Селюк: «Галицкий выиграл от трансфера Смолова в «Локомотив»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».

    «От этого трансфера выиграл Галицкий (владелец «Краснодара» – прим. ред.). Объясню. Смолов уже в 2019 году мог подписывать контракт как свободный игрок. Только спортивный директор с генеральным директором «Локомотива» могли сделать это (подписать контракт со Смоловым), ведь через несколько месяцев Смолов мог подписать контракт как свободный агент. Так зачем платить 9 миллионов евро, не понимаю», – сказал Селюк.

    Смолов подписал с «Локомотивом» четырехлетний контракт.

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2018 17:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2018, 21:23

      Селюк, объясняю, хотя ты это все знаешь лучше меня: сегодня Байдачный сказал одну важную вещь, что тренеры приходят зарабатывают, зарабатывают на трансферах(!!!) а потом сваливают! Вот и Геркус с немцем готовятся на выход, а перед этим зарабатывают на трансферах!!!

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 13 августа 2018, 20:23

      Локо получил хорошего игрока и российского нападающего. Им еще научиться играть с ним и будет результат. Палыч далеко не идиот 9 мультов выкидывать...

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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 13 августа 2018, 19:54

      Лишь бы Смолов ума набрался !

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 августа 2018, 18:14

      Потому что нап нужен здесь и сейчас - это раз, и два - бесплатно бы он из Краснодара не ушел, продлил бы контракт тогда.

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      Рейтинг: +6913

      батог > Diesel133 13 августа 2018, 20:10

      И где гарантия что пошел бы в Локо!

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 13 августа 2018, 18:14

      Затем, что им нап кровь из носу нужен, иначе через полгода можно было бы вообще никого не подписывать

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 августа 2018, 18:00

      Видно отстирали 9 лямов...

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