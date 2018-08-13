Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» нашел альтернативу Модричу в лице Рафиньи

    «Интер» нашел замену полузащитнику «Реала» Луке Модричу в лице хавбека «Барселоны» Рафиньи Алькантары.

    Итальянцы не смогли договориться с мадридским клубом о трансфере хорвата, поэтому переключились на поиски другого кандидата на усиление состава. Бразильский футболист выступал за миланский клуб на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Сам Алькантара ранее заявлял, что его все устраивало в составе итальянской команды, но сине-гранатовые отказались снижать сумму выкупа, которая была установлена на отметке в 40 миллионов евро. По этой причине он вернулся в расположение «Барсы».

    «Интер» рассматривает возможность продления аренды игрока на один сезон с правом последующего выкупа.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 11:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 августа 2018, 15:46

      Ну конечно это игроки разного уровня. Модрич намного сильнее и опытнее. Но если Интер хочет Рафинью я бы вместо руководства Барсы отдал. Не игрок он основного состава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 11:12

      Пора его сбагрить. Я, конечно, понимаю, что ещё сезон толком не начался, но вчера в матче с Севильей он был мёртвый просто. А ещё он часто и надолго травмируется. Зря Барса вот так упирается. Если Интер готов заплатить хотя бы 30 - продавать и не задумываться даже. Какие 40?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 13 августа 2018, 16:53

      тем более у барсы ПЗ и так дофига.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11