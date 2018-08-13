«Интер» нашел альтернативу Модричу в лице Рафиньи

«Интер» нашел замену полузащитнику «Реала» Луке Модричу в лице хавбека «Барселоны» Рафиньи Алькантары.

Итальянцы не смогли договориться с мадридским клубом о трансфере хорвата, поэтому переключились на поиски другого кандидата на усиление состава. Бразильский футболист выступал за миланский клуб на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Сам Алькантара ранее заявлял, что его все устраивало в составе итальянской команды, но сине-гранатовые отказались снижать сумму выкупа, которая была установлена на отметке в 40 миллионов евро. По этой причине он вернулся в расположение «Барсы».

«Интер» рассматривает возможность продления аренды игрока на один сезон с правом последующего выкупа.