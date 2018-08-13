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«Интер» нашел альтернативу Модричу в лице Рафиньи

13 августа 2018, 11:07
3

«Интер» нашел замену полузащитнику «Реала» Луке Модричу в лице хавбека «Барселоны» Рафиньи Алькантары.

Итальянцы не смогли договориться с мадридским клубом о трансфере хорвата, поэтому переключились на поиски другого кандидата на усиление состава. Бразильский футболист выступал за миланский клуб на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Сам Алькантара ранее заявлял, что его все устраивало в составе итальянской команды, но сине-гранатовые отказались снижать сумму выкупа, которая была установлена на отметке в 40 миллионов евро. По этой причине он вернулся в расположение «Барсы».

«Интер» рассматривает возможность продления аренды игрока на один сезон с правом последующего выкупа.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Интер Барселона Реал Модрич Лука Рафинья
Комментарии (3)
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Cules2013
1534147968
Пора его сбагрить. Я, конечно, понимаю, что ещё сезон толком не начался, но вчера в матче с Севильей он был мёртвый просто. А ещё он часто и надолго травмируется. Зря Барса вот так упирается. Если Интер готов заплатить хотя бы 30 - продавать и не задумываться даже. Какие 40?
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Jenea83
1534164368
Ну конечно это игроки разного уровня. Модрич намного сильнее и опытнее. Но если Интер хочет Рафинью я бы вместо руководства Барсы отдал. Не игрок он основного состава
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