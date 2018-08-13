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    Фабиньо: «Ливерпуль» – большой клуб, а Премьер-лига – если и не лучшая в мире, то одна из двух лучших»

    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о причинах своего перехода в английский клуб из «Монако» этим летом.

    «Я много лет выступал за «Монако», настало время для перемен. Я хотел перейти в большой клуб, у которого есть амбиции, который борется за титулы. Выбор был между английской лигой и испанской.

    Могу сказать, что «Ливерпуль» – большой клуб, а Премьер-лига – если и не лучшая в мире, то одна из двух лучших.

    Старт сезона? Сейчас команда выглядит очень сильно. Мы отлично подготовились к сезону и будем бороться за титул», – сказал Фабиньо.

    Матч первого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Вест Хэм» завершился со счетом 4:0.

    Источник: Skysports

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    13.08.2018 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:30

      Ливерпуль один из главных претендентов на чемпионский титул АПЛ в этом сезоне.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 11:13

      Интересно будет понаблюдать за "Ливером" в этом сезоне. Есть предчувствие, что шороху наведёт...

      4
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