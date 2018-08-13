Фабиньо: «Ливерпуль» – большой клуб, а Премьер-лига – если и не лучшая в мире, то одна из двух лучших»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о причинах своего перехода в английский клуб из «Монако» этим летом.

«Я много лет выступал за «Монако», настало время для перемен. Я хотел перейти в большой клуб, у которого есть амбиции, который борется за титулы. Выбор был между английской лигой и испанской.

Могу сказать, что «Ливерпуль» – большой клуб, а Премьер-лига – если и не лучшая в мире, то одна из двух лучших.

Старт сезона? Сейчас команда выглядит очень сильно. Мы отлично подготовились к сезону и будем бороться за титул», – сказал Фабиньо.

Матч первого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Вест Хэм» завершился со счетом 4:0.