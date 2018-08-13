Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимощук: «Рано говорить о минском «Динамо», впереди у нас еще сложный матч с «Рубином»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не смог ответить на вопрос о том, в каком составе появится команда в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

    В первой встрече минчане были сильнее – 4:0. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

    – Такой результат в первой встрече вообще заставляет задуматься о том, реально ли пройти в следующую стадию квалификации Лиги Европы?

    – Задумываться всегда можно и нужно. Счет, конечно, очень неприятный, разница мячей внушительная. Однако история футбола знает разные случаи, думаю, их все прекрасно помнят. Будем надеяться, что вторая игра будет совершенно другой по содержанию и по счету.

    – Учитывая, что решить задачу все равно очень тяжело, сыграют ли в ответном матче все лидеры или им вновь могут дать отдых?

    – У нас есть главный тренер, есть тренерский штаб, у нас еще есть время, чтобы принять правильное решение по этому поводу. Сейчас рано что-то говорить, впереди у нас еще сложный матч в чемпионате страны против казанского «Рубина». В любом случае в ответной игре с минским «Динамо» выйдет тот состав, который будет готов решать максимальные задачи с учетом результата в первой игре.

    – Как поскорее забыть такое поражение?

    – Нужно продолжать работать на тренировках с полной отдачей. Прислушиваться к тому, что говорит тренер, и выполнять это. Следующая игра будет экзаменом, и ее исход может быстро вывести команду из нынешнего состояния, какое бы сложное оно ни было. Все понимают, что нам нужно побежать в ближайшей игре, побеждать в ответном матче с «Динамо». Есть футбольные поле, и каждый наш игрок должен выйти на него и показать как минимум такое же стремление к победе, которое было во второй половине игры в Минске.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 августа 2018, 07:14

      Молодцы выстояли против Рубина даже в меньшинстве респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 августа 2018, 13:19

      представляю как вы все понесётесь сломя голову отыгрываться всей командой класть мячи оголяя оборону вот тут то вас бульбаши и поймают за опу РАЗ-ДВА И ГОЛ НАРИСОВАЛСЯ и не один

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 13 августа 2018, 11:02

      Действительно рано говорить о втором проигрыше Динамо Минск. Надо ещё Рубину проиграть! =) P.S. Серьёзно, мне кажется, что Семака сливают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 10:48

      Любое поражение забывается ,если после него следует яркая победа.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 13 августа 2018, 10:10

      Тимощук говорит, Семак думает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 августа 2018, 09:08

      Игра с Минском должна быть интересной. С Рубином тем более.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Ще Гевара 13 августа 2018, 09:14

      чем интересная.тем что обосрались на всю округу?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > 3a zenit 13 августа 2018, 09:17

      Тем что должны игрой показать что первая игра была кошмарным недоразумением.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 08:12

      По всей видимости придётся забыть про еврокубки до следующего сезона. А сейчас определяться по игрокам, на кого можно рассчитывать, а с кем расставаться. Строить командную игру и не забывать про своих молодых и перспективных игроках. Ветераны это не будущее команды...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Рубик Докоян 13 августа 2018, 09:15

      про еврокубки с Семаком можно забыть на пару лет пока его не вышвырнут(как бы вообще в пердив не улететь)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 3a zenit 13 августа 2018, 09:23

      Когда попадут в ЛЧ или выиграют чемпионат придёшь со справкой с гастронома...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 13 августа 2018, 07:36

      Про ЛЕ можно забыть. Лично я сомневаюсь (да и многие наверно) что Зенит сможет что-то сделать в ответной игре, что-бы пройти дальше. Нужно сосредотачиваться полностью на чемпионате, ну и не забывать про Кубок России.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11