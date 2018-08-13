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  • Тимощук: «Рано говорить о минском «Динамо», впереди у нас еще сложный матч с «Рубином»

Тимощук: «Рано говорить о минском «Динамо», впереди у нас еще сложный матч с «Рубином»

13 августа 2018, 06:43
12

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не смог ответить на вопрос о том, в каком составе появится команда в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».

В первой встрече минчане были сильнее – 4:0. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 августа.

– Такой результат в первой встрече вообще заставляет задуматься о том, реально ли пройти в следующую стадию квалификации Лиги Европы?

– Задумываться всегда можно и нужно. Счет, конечно, очень неприятный, разница мячей внушительная. Однако история футбола знает разные случаи, думаю, их все прекрасно помнят. Будем надеяться, что вторая игра будет совершенно другой по содержанию и по счету.

– Учитывая, что решить задачу все равно очень тяжело, сыграют ли в ответном матче все лидеры или им вновь могут дать отдых?

– У нас есть главный тренер, есть тренерский штаб, у нас еще есть время, чтобы принять правильное решение по этому поводу. Сейчас рано что-то говорить, впереди у нас еще сложный матч в чемпионате страны против казанского «Рубина». В любом случае в ответной игре с минским «Динамо» выйдет тот состав, который будет готов решать максимальные задачи с учетом результата в первой игре.

– Как поскорее забыть такое поражение?

– Нужно продолжать работать на тренировках с полной отдачей. Прислушиваться к тому, что говорит тренер, и выполнять это. Следующая игра будет экзаменом, и ее исход может быстро вывести команду из нынешнего состояния, какое бы сложное оно ни было. Все понимают, что нам нужно побежать в ближайшей игре, побеждать в ответном матче с «Динамо». Есть футбольные поле, и каждый наш игрок должен выйти на него и показать как минимум такое же стремление к победе, которое было во второй половине игры в Минске.

Источник: Известия
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Динамо Мн Тимощук Анатолий
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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woyser
1534135006
Про ЛЕ можно забыть. Лично я сомневаюсь (да и многие наверно) что Зенит сможет что-то сделать в ответной игре, что-бы пройти дальше. Нужно сосредотачиваться полностью на чемпионате, ну и не забывать про Кубок России.
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Рубик Докоян
1534137139
По всей видимости придётся забыть про еврокубки до следующего сезона. А сейчас определяться по игрокам, на кого можно рассчитывать, а с кем расставаться. Строить командную игру и не забывать про своих молодых и перспективных игроках. Ветераны это не будущее команды...
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Ще Гевара
1534140515
Игра с Минском должна быть интересной. С Рубином тем более.
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polt
1534144234
Тимощук говорит, Семак думает.
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zigbert
1534146481
Любое поражение забывается ,если после него следует яркая победа.
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Павелий
1534147354
Действительно рано говорить о втором проигрыше Динамо Минск. Надо ещё Рубину проиграть! =) P.S. Серьёзно, мне кажется, что Семака сливают.
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Полная Канистра
1534155591
представляю как вы все понесётесь сломя голову отыгрываться всей командой класть мячи оголяя оборону вот тут то вас бульбаши и поймают за опу РАЗ-ДВА И ГОЛ НАРИСОВАЛСЯ и не один
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Зенит 12
1534220059
Молодцы выстояли против Рубина даже в меньшинстве респект
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