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    Селюк: «Бюджет игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И эта команда просто обосралась»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике «Локомотив» за поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче третьего тура РПЛ.

    «Чорлука – 4 миллиона евро, Денисов – 3 миллиона, Крыховяк – 3,5 миллиона, Фернандеш – 3,8 миллиона, Фарфан – 2,5 миллиона, Смолов – 3 миллиона. И эта команда просто обосралась.

    Бюджет вышедших на поле игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И Геркус говорит, это хорошая работа спортивного директора? Позор», – написал Селюк в твиттере.

    После трех игр «Локомотив» имеет в своем активе всего два очка и ни одного забитого мяча.

    Источник: Twitter

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    12.08.2018 16:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 августа 2018, 10:02

      Старт сезона и у большинства лидеров прошлого сезона низкая результативность и невнятная игра отчасти от возможных полученных нагрузок на сборах,отчасти,что аутсайдеры и дебютанты высшей лиги
      лучше оказались готовы к стартовым матчам и желания победить у себя дома! И потом,любой команде,независимо от прошлых заслуг,снова именно на поле надо доказывать,что они лучшие!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 21:09

      Селюк как всегда вовремя выскочил ,разбрызгивая свои нечистоты.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 19:47

      какая же у селюка прыща чёрная ненависть к геркусу и к клубу может всё таки Туре им купить у него и тогда глядишь вместе в вип ложе сидеть будут в обнимку и коньячок посасывать

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:21

      вот что значит Локо вероятно не купил его игроков теперь все время *овном поливать будет, прицепился ведь крепко))

      6
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 августа 2018, 18:42

      Столица после ЧМ стала нефутбольной....

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 августа 2018, 18:37

      НЕ знаю по деньгам, но Оренбург с победой, выиграть у чемпиона всегда почетно!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 августа 2018, 18:33

      чемпион,похоже,поменяется...тревожно за наших в ЛЧ - игры нет ни у кого...

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 августа 2018, 17:45

      Думаю, руководство многих клубов, и супер и пониже, подумают сто раз что бы связаться с тобой. г.Селюк!!!

      7
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      Рейтинг: +6913

      батог > батог 12 августа 2018, 17:46

      Добавлю. Игру ты похоже не смотрел!

      5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 августа 2018, 17:43

      Селюк- это нечеловеческая тварь, как и Смородская. Со второй тварью Локомотив успешно справился, выкинув её на улицу. Ну, а с первой и бороться то не надо. Благо этот жид никакого отношения к нашему клубу не имеет.

      3
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 12 августа 2018, 17:38

      что то этот Торчок стал часто встревать в дела футбольные. Чем этот барыга отличается от Наркодилера?? да ничем, вреда столько же...

      5
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