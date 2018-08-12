Селюк: «Бюджет игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И эта команда просто обосралась»

Старт сезона и у большинства лидеров прошлого сезона низкая результативность и невнятная игра отчасти от возможных полученных нагрузок на сборах,отчасти,что аутсайдеры и дебютанты высшей лиги
лучше оказались готовы к стартовым матчам и желания победить у себя дома! И потом,любой команде,независимо от прошлых заслуг,снова именно на поле надо доказывать,что они лучшие!
Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике «Локомотив» за поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче третьего тура РПЛ.
«Чорлука – 4 миллиона евро, Денисов – 3 миллиона, Крыховяк – 3,5 миллиона, Фернандеш – 3,8 миллиона, Фарфан – 2,5 миллиона, Смолов – 3 миллиона. И эта команда просто обосралась.
Бюджет вышедших на поле игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И Геркус говорит, это хорошая работа спортивного директора? Позор», – написал Селюк в твиттере.
После трех игр «Локомотив» имеет в своем активе всего два очка и ни одного забитого мяча.