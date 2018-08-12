Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Бюджет игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И эта команда просто обосралась»

Селюк: «Бюджет игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И эта команда просто обосралась»

12 августа 2018, 16:59
21

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике «Локомотив» за поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче третьего тура РПЛ.

«Чорлука – 4 миллиона евро, Денисов – 3 миллиона, Крыховяк – 3,5 миллиона, Фернандеш – 3,8 миллиона, Фарфан – 2,5 миллиона, Смолов – 3 миллиона. И эта команда просто обосралась.

Бюджет вышедших на поле игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И Геркус говорит, это хорошая работа спортивного директора? Позор», – написал Селюк в твиттере.

После трех игр «Локомотив» имеет в своем активе всего два очка и ни одного забитого мяча.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Селюк Дмитрий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maksim Lagerev
1534082576
Сезон только начался команда ещё не оташла от чемпионство. И им пока не везёт моменты есть значит и будут голы.
Ответить
Отчаянный Пердун
1534082892
Любая команда когда либо проигрывает!!! Взять Барселону и Реал. А если взять зарплату Месси или Роналду можно вообще несколько команд содержать таких как Оренбург. А у Селюка всё ещё *уй от соли щипит которую Геркус насыпал.
Ответить
avera
1534083551
Когда же этот ГАВНЮК заткнётся?
Ответить
sv1969
1534083584
Команда мож и обосралась,но ты уже задолбал всех желчью своей! Брёвна не берут твои,а тебя за хер щиплет!!!
Ответить
Мары
1534083962
Да заиграет Локо по любому.Игра то у команды есть.Пока у них беда, но не беспросветная.Им надо только выиграть хотя бы раз, чтоб вернуть уверенность в своих силах.
Ответить
Боцман59rus
1534084320
настоящий барыга и торгаш рыночный, все меряет деньгами, а спортивная составляющая и командное взаимодействие -- нее, не слышал.)) - может сразу команды распределим по таблице с учетом и их бюджетов и суммарной стоимости игроков? С Селюком все ясно, меня удивляют и поражают убогие СМИ, ставящие в новостную ленту бредовые рассуждения этого "купи-продай" балобола.)))
Ответить
Vickont
1534084560
Вот так делать выбор в пользу Эдера, а не Туре или Траоре. Селючина теперь после каждой неудачи будет полоскать руководство Локо)
Ответить
Антибиотик
1534085020
Селюк- это нечеловеческая тварь, как и Смородская. Со второй тварью Локомотив успешно справился, выкинув её на улицу. Ну, а с первой и бороться то не надо. Благо этот жид никакого отношения к нашему клубу не имеет.
Ответить
батог
1534085103
Думаю, руководство многих клубов, и супер и пониже, подумают сто раз что бы связаться с тобой. г.Селюк!!!
Ответить
OfaZavr
1534090907
вот что значит Локо вероятно не купил его игроков теперь все время *овном поливать будет, прицепился ведь крепко))
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
2
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+