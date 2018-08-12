Селюк: «Бюджет игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И эта команда просто обосралась»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике «Локомотив» за поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче третьего тура РПЛ.

«Чорлука – 4 миллиона евро, Денисов – 3 миллиона, Крыховяк – 3,5 миллиона, Фернандеш – 3,8 миллиона, Фарфан – 2,5 миллиона, Смолов – 3 миллиона. И эта команда просто обосралась.

Бюджет вышедших на поле игроков «Локомотива» больше всего бюджета «Оренбурга». И Геркус говорит, это хорошая работа спортивного директора? Позор», – написал Селюк в твиттере.

После трех игр «Локомотив» имеет в своем активе всего два очка и ни одного забитого мяча.