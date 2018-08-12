Каррера: «Промес? Никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0) оценил игру полузащитника Квинси Промеса.

– Что происходит с Промесом?

– По-моему, когда у Квинси сегодня было пространство, он всегда обходил соперника. Это игрок, которому нужно пространство. Бывают моменты, когда ему трудно проявить себя. Но я никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет. Я смотрю на то, полезен он или нет. Сегодня я доволен Промесом.

За три матча РПЛ Промес не забил ни одного гола.