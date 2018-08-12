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  • Каррера: «Промес? Никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет»

Каррера: «Промес? Никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет»

12 августа 2018, 11:20
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0) оценил игру полузащитника Квинси Промеса.

– Что происходит с Промесом?

– По-моему, когда у Квинси сегодня было пространство, он всегда обходил соперника. Это игрок, которому нужно пространство. Бывают моменты, когда ему трудно проявить себя. Но я никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет. Я смотрю на то, полезен он или нет. Сегодня я доволен Промесом.

За три матча РПЛ Промес не забил ни одного гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (6)
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OfaZavr
1534062640
так то верно говорит но и голов мы тоже ждем всегда от Промеса)
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Мары
1534064361
Это не первый раз когда Промес не может забить 3-и матча подряд.Полоса заканчивается и снова Промес во всей красе.Так что ничего панического не вижу, когда другие футболисты забивают.
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hevbn 28
1534067905
Дело здесь не в том забивает Промес или нет , а в том, что начиная с конца прошлого сезона он не может выйти на свой уровень , какие то "проблески" прежней игры есть , а "цельной" картины к сожалению нет. Надеюсь, что Квинси сможет вернутся к своей лучшей форме , тем более в матче с ПАОКом будет очень важно чтобы Промес хотя бы на 80 % сыграл весь матч , а не как в Салониках ,когда он ,как в прочим и вся команда сыграла очень не ровно.
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мы_не_рабы
1534068259
Дело не в критике. Просто Промес часто "тащит одеяло" на себя, хочет всё сделать сам, забывая про то, что футбол - игра командная. И когда у него не идёт игра, "опускает руки". Можно для профилактики заменить его или дать посидеть на лавке. Правда для этого необходима определённая решительность тренера.
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zigbert
1534077555
Да неплохо он сыграл с Анжи , гола правда не забил ,но единственный мяч был забит с его передачи.
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