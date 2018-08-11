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  • Каррера – о матче с «Анжи»: «Сложно забивать команде, которая просто выносит мяч»

Каррера – о матче с «Анжи»: «Сложно забивать команде, которая просто выносит мяч»

11 августа 2018, 23:49
23

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0).

«Если бы не удаление, «Спартак» потерял бы очки? Нет. Да и красные карточки соперникам давали только потому, что они опаздывали к эпизодам. Из 90 минут примерно 50 мы провели в штрафной «Анжи». И все 90 минут мы провели на половине поля соперника.

Любой команде сложно забивать противнику, который стоит в своей штрафной и просто выносит мяч. Они даже не контратаковали, а мы действовали организованно.

Мы сделали все для победы: создавали моменты, наносили удары. Бывают матчи, когда нет моментов, но ты забиваешь три мяча, а бывает, не можешь, имея много шансов», – сказал Каррера.

Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Каррера Массимо
Комментарии (23)
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Yev
1534021014
Соглашусь со всем. Сказал всё по делу. Ещё раз, жаль Анжи что они столкнулись с такими проблемами, но то что они не тянут высшую лигу - это факт. Потому и удаления - просто не готовы соперничать на равных с командами выше классом.
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amazonaws
1534021537
Спартак может выигрывать только с помощью судьи и цены вопроса. Так судить и чудить нельзя. Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!! Левников судил по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Тухлая победа Федуна. Очки не пахнут, но матч судья Левников отсудил со скандалом, согласно цены федуновского вопроса. Это судейский беспредел, как в 90-х! За такое безобразие надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола. Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Егоров мастер сочинять ОТМАЗКИ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь.
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ufos73
1534022958
Как и говорил после 1 тура, не РПЛ, а РАЛ (Российская Автобусная Лига). 12 автобусов...
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Владислав Vlad
1534024290
Почему-то мало ударов из-за штрафной. А моменты нужно реализовывать. ПАОК тоже приедет не автобусе кататься.
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VikNMar
1534042202
Да ... " Спартак " играл 12 ( включая судью ) против 9 ... и всего 1:0 ....
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Кинстифа
1534048273
Массимо... ну как так.... Какой нашей команде тогда нужен соперник. чтобы Мы(болельщики) были счастливы.. Есть Паок и есть Анжи.. это 2 типа как играют во всей Европе... Так какого нам соперника ждать???? что бы Спартак играл отлично????
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батог
1534050600
Наверно надо "бегунков", в штрафной таких команд, ставить - "зайцев" в "автобус", парочку вроде Мильгарехо или Жано. Пусть постоянно перемещаются, может где то дырка и появиться!
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aaaaahhhh
1534054680
Надо уже понять что половина команд так будет играть со Спартаком.
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OfaZavr
1534060376
нужно уже как-то приноровиться к таким автобусам, ведь у нас в лиге большинство так команд играют. да с ними непросто но нужно находить пути взламывать их и чтобы это не было с таким трудом.
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zigbert
1534062548
Запретить Анжи и другим командам такого уровня ,нельзя. Надо учится взламывать такую оборону.
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