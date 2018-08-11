Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0).

«Если бы не удаление, «Спартак» потерял бы очки? Нет. Да и красные карточки соперникам давали только потому, что они опаздывали к эпизодам. Из 90 минут примерно 50 мы провели в штрафной «Анжи». И все 90 минут мы провели на половине поля соперника.

Любой команде сложно забивать противнику, который стоит в своей штрафной и просто выносит мяч. Они даже не контратаковали, а мы действовали организованно.

Мы сделали все для победы: создавали моменты, наносили удары. Бывают матчи, когда нет моментов, но ты забиваешь три мяча, а бывает, не можешь, имея много шансов», – сказал Каррера.

Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?