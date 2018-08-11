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    Каррера – о матче с «Анжи»: «Сложно забивать команде, которая просто выносит мяч»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Анжи» (1:0).

    «Если бы не удаление, «Спартак» потерял бы очки? Нет. Да и красные карточки соперникам давали только потому, что они опаздывали к эпизодам. Из 90 минут примерно 50 мы провели в штрафной «Анжи». И все 90 минут мы провели на половине поля соперника.

    Любой команде сложно забивать противнику, который стоит в своей штрафной и просто выносит мяч. Они даже не контратаковали, а мы действовали организованно.

    Мы сделали все для победы: создавали моменты, наносили удары. Бывают матчи, когда нет моментов, но ты забиваешь три мяча, а бывает, не можешь, имея много шансов», – сказал Каррера.

    Джикия сыграл впервые за семь месяцев. Как он?

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2018 23:49
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 11:29

      Запретить Анжи и другим командам такого уровня ,нельзя. Надо учится взламывать такую оборону.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:52

      нужно уже как-то приноровиться к таким автобусам, ведь у нас в лиге большинство так команд играют. да с ними непросто но нужно находить пути взламывать их и чтобы это не было с таким трудом.

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 09:48

      Когда судейка двух выгнал, стало легче - добавил карьера.

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > prezent2017 12 августа 2018, 09:58

      А что выгнал не за дело????я просто десять раз пересмотрел повторы и не увидел ошибок судьи.........а если бы Анжи не фолил то пропустили бы ещё раньше

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > prezent2017 12 августа 2018, 12:04

      А ты поинтересуйся Анжи хоть один удар в сторону ворот за все 90 минут нанесли ?Против махачкалинцев ни чего не имею, но они всей командой в штрафной стояли.Сам Бикеич онемел бы от того как его метод извратили.

      1
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 12 августа 2018, 09:18

      Надо уже понять что половина команд так будет играть со Спартаком.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 августа 2018, 08:10

      Наверно надо "бегунков", в штрафной таких команд, ставить - "зайцев" в "автобус", парочку вроде Мильгарехо или Жано. Пусть постоянно перемещаются, может где то дырка и появиться!

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 12 августа 2018, 07:31

      Массимо... ну как так....
      Какой нашей команде тогда нужен соперник. чтобы Мы(болельщики) были счастливы..
      Есть Паок и есть Анжи.. это 2 типа как играют во всей Европе...
      Так какого нам соперника ждать???? что бы Спартак играл отлично????

      4
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      Рейтинг: +23

      Липецк1980 12 августа 2018, 07:30

      Поэтому м без судьи не забили.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 августа 2018, 05:50

      Да ... " Спартак " играл 12 ( включая судью ) против 9 ... и всего 1:0 ....

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > VikNMar 12 августа 2018, 06:46

      ты мудак, смотри керлинг.)))

      7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 августа 2018, 00:51

      Почему-то мало ударов из-за штрафной.
      А моменты нужно реализовывать. ПАОК тоже приедет не автобусе кататься.

      2
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      Рейтинг: +24

      Kotiwe > Владислав Vlad 12 августа 2018, 08:52

      ну даже в этом случае Спартак устроит победа в один мяч

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 августа 2018, 00:29

      Как и говорил после 1 тура, не РПЛ, а РАЛ (Российская Автобусная Лига). 12 автобусов...

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