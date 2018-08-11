Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол

РПЛ. «Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол

11 августа 2018, 20:54
100

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Зе Луиш.

На 49-й минуте встречи у гостей был удален форвард Андрес Понсе. На 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Зе Луиш, 70.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Самедов, 56), Комбаров, Жиго, Глушаков, Ташаев, Зобнин, Ханни (Адриано, 65), Промес, Зе Луиш (Попов, 75).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев (Удалый, 72), Гиголаев (Маркелов, 75), Савичев, Рабиу, Чайковский (Ондуа, 84), Понсе .

Предупреждения: нет – Рабиу, 25; Белоруков, 45+2; Чайковский, 52; Гапон, 90+2.

Удаления: нет – Понсе, Белоруков, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи
Комментарии (100)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
amazonaws
1534010172
Левников судил по понятиям и согласно цены федуновского вопроса. Это судейский беспредел, как в 90-х! Так судить и чудить нельзя. Двух игроков Анжи удалил НИ ЗА ЧТО! Максимум желтая карточка. А Промесу не дал за грубую игру. Левников просто в НАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Левников поделится с нужными людьми и его ОТМАЖУТ не впервый раз. Егоров мастер сочинять ОТМАЗКИ! Есть новый судейский СКАНДАЛ! Анжи играл КЛАССНО, но Левников всё ИСПОХАБИЛ!!!
Ответить
Decorhome
1534010279
Желаю проигрыш Спартаку в Еврокубке
Ответить
a_who
1534010302
Жиденько и неубедительно. Однако с Победой !
Ответить
bzfar
1534010518
Одна из игр, которая соответствует поговорке "Игра забудется, а результат останется" Я не в восторге, но три очка на дороге не валяются.
Ответить
bzfar
1534010908
Единственный момент, который понравился в матче, это проход Зобнина, где Белоруков заработал вторую желтую. В остальном... индивидуального мастерства практически не увидел. Печально. Только в пас, хотя все стоячие... Даже в ПАОКе не боятся идти в обводку... Одного обвел и сразу свободное пространство, но нам лень
Ответить
deimos88
1534011095
Понсе и Белоруков дебилы, один прыгает двумя ногами в середине поля, другой срывает проходо, имея желтую за пиз*****ьство
Ответить
Полная Канистра
1534011198
как то не серьёзно всё дома и так играть? может особо и не парились 1-0 или 3-0 какая разница победа есть и ладно но с ПАОКОМ такая вальяжность не прокатит враз накажут . Анжуйсы подло играют только вперёд ногами и умеют
Ответить
Max Bobr
1534011210
Все карточки были по делу, а результате чего антифутбол от Анжи дал течь
Ответить
oyabun
1534011746
Это только мое мнение, но мне кажется, в Спартаке определенный кризис. Едва едва выиграть со счётом 1:0 против девятерых соперников, это нормально? С реализацией полная ж.. и симптомы этой болезни проявились не сегодня. С начала чемпа все на это обращали внимание. У команды, которая из за огромных проблем с финансированием может сняться с первенства, взяли очки. А дальше? С такой реализацией?
Ответить
bzfar
1534012529
А в итоге... Спартак и его фанатов с победой! Моментов было достаточно! 3 очка взяли! Турнирную таблицу возглавили! Ура!
Ответить
Главные новости
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
8
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
22
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
Вчера, 17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
Вчера, 17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
Вчера, 16:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+