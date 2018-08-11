РПЛ. «Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Зе Луиш.

На 49-й минуте встречи у гостей был удален форвард Андрес Понсе. На 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Зе Луиш, 70.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Самедов, 56), Комбаров, Жиго, Глушаков, Ташаев, Зобнин, Ханни (Адриано, 65), Промес, Зе Луиш (Попов, 75).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев (Удалый, 72), Гиголаев (Маркелов, 75), Савичев, Рабиу, Чайковский (Ондуа, 84), Понсе .

Предупреждения: нет – Рабиу, 25; Белоруков, 45+2; Чайковский, 52; Гапон, 90+2.

Удаления: нет – Понсе, Белоруков, 68.

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