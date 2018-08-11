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    РПЛ. «Анжи» вдевятером проиграл «Спартаку», Зе Луиш забил гол

    «Спартак» обыграл «Анжи» в матче 3-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Зе Луиш.

    На 49-й минуте встречи у гостей был удален форвард Андрес Понсе. На 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Анжи» Дмитрий Белоруков.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Зе Луиш, 70.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов (Самедов, 56), Комбаров, Жиго, Глушаков, Ташаев, Зобнин, Ханни (Адриано, 65), Промес, Зе Луиш (Попов, 75).

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кацаев (Удалый, 72), Гиголаев (Маркелов, 75), Савичев, Рабиу, Чайковский (Ондуа, 84), Понсе .

    Предупреждения: нет – Рабиу, 25; Белоруков, 45+2; Чайковский, 52; Гапон, 90+2.

    Удаления: нет – Понсе, Белоруков, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 20:54
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 10:06

      очередной тяжелый матч для нас получился, автобус знатный Анжи поставил, удаления и карточки считаю были по делу. но главное это три очка. всех КБ с победой!

      6
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      Рейтинг: +238

      spar57 12 августа 2018, 09:38

      Выиграли и забыли. А те, кому не нравится победа Спартака - посмотрите статистику матча и вспомните как играют ваши любимцы в матчах с "автобусом".

      5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 августа 2018, 06:52

      С ПАОКом не фавориты, против аутсайдера лиги 1 - 0 после двух удалений у соперника и все равно молодцы?)))
      Пятачки - самые преданные болельщики в России)))

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 августа 2018, 01:44

      с победой !

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 августа 2018, 01:02

      Тяжёлая, натужная победа. Но тем приятнее её воспринимать. Тяжело забить "автобусу", даже не "автобусу" а целому "рефрижератору", да и рикошеты были в пользу гостей. Удаления по делу, грубо играли махачкалинцы - за это и поплатились. Всех красно - белых с победой! Перевес по игре был огромный, будем ждать голы!

      3
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 11 августа 2018, 23:05

      Сыграли как надо. 3 очка и победа. Без суеты. С победой!

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 августа 2018, 22:41

      Куй..ну преческую порвут не переживайте.. .понятие "автобус" не люблю, нотакое гавно могут скрывать на легком дамском лишь несколько клубов европы,к коим спартак не относится, так что воспринимаем все спокойно, проблески есть, команда бегущая против нас получит по полной ...в группе будем.))

      8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 22:39

      Преимущество Спартака было заметным. Первое удаление 100%. По второму 50на 50. Гол Зе Луиша был красив. Особой работы у обороны не было ,поэтому оценивать игру Рассказова сложно, хотя ошибок он не делал. Всю игру Анжи действовал в обороне и сложно было провести проникающие атаки. Все же молодцы сумели одержать победу.

      9
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 11 августа 2018, 22:34

      Спартаку сохранить победный тонус и вынести ПАОК.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 августа 2018, 22:15

      С 1 минуты играть стоя у своей штрафной, ну это такое себе, Спартак даже с Ливером выходил играть в футбол, проиграв разгромно, но это лучше чем 0 ударов по воротам за всю игру. С 1 минуты выходить стоять около штрафной, ну это что вообще за бред, против Анжи не топ клуб из Европы и это не еврокубки чтоб так играть...

      3
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > кузнецов артем 11 августа 2018, 23:54

      Вроде победу сказал но написал странно!+-

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