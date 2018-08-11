Бодул сыграет в атаке у «Енисея», Чалов и Жамалетдинов выйдут впереди у ЦСКА

Стали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА на матч третьего тура РПЛ.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.

Игра состоится в Тюмени на стадионе «Геолог» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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