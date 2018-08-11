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    Бодул сыграет в атаке у «Енисея», Чалов и Жамалетдинов выйдут впереди у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА на матч третьего тура РПЛ.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.

    Игра состоится в Тюмени на стадионе «Геолог» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    11.08.2018 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 11 августа 2018, 17:19

      Вообще ни о чем

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 августа 2018, 15:52

      Спасибо, Виктор Михайлович, за то, что "услышали" моё предложение от 05.08.2018 выпустить вместо Ефремова Жамалетдинова. Пусть даже заметку и не читали.
      https://bombardir.ru/news/552923-Goncharenko-o-porazhenii-ot-Rostova-Slozhno-trebovat-ot-CSKA-bolshego

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