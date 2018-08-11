«Фенербахче» не продаcт Соузу в «Зенит». Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию

«Фенербахче» не отпустит полузащитника Соузу в «Зенит».

Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию и больше не будет покупать или продавать футболистов этим летом.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что петербуржцы запросили у «Фенербахче» разрешение на ведение переговоров с 29-летним игроком. При этом сами стамбульцы не против расстаться с бразильцем за 9 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Соуза провел в турецкой Суперлиге 33 матча, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.