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    «Фенербахче» не продаcт Соузу в «Зенит». Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию

    «Фенербахче» не отпустит полузащитника Соузу в «Зенит».

    Стамбульский клуб завершил трансферную кампанию и больше не будет покупать или продавать футболистов этим летом.

    Ранее турецкие СМИ сообщили, что петербуржцы запросили у «Фенербахче» разрешение на ведение переговоров с 29-летним игроком. При этом сами стамбульцы не против расстаться с бразильцем за 9 миллионов евро.

    В сезоне-2017/18 Соуза провел в турецкой Суперлиге 33 матча, записав на свой счет три гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2018 14:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 20:02

      Своих надо воспитывать. Аршавиных и Кержаковых!

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 августа 2018, 19:49

      Фенербахче не отпустит полузащитника Соузу в «Зенит» ... При этом сами стамбульцы не против расстаться с бразильцем за 9 миллионов евро.

      Журналист, ты хоть сам-то понял что написал?

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2018, 18:04

      пока везет Зениту, что срываются эти шлаковые трансферы

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Garrincha58 11 августа 2018, 19:50

      Да не было там ничего, это голимая утка. По Лахальту и то от Зенита предложения не было, просто кто-то зондировал Дженоа по поводу цены.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 17:54

      Это было ожидаемо.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 15:07

      Ни под каким соусом нам Соузу не надо. Своих вот надо в минское "Динамо" в аренду отдавать.

      3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Рубик Докоян 11 августа 2018, 19:52

      Им таких игроков с ТАКОЙ зарплатой не надо. А если хотите, чтобы Зенит им еще и зарплату платил, это уже будет не аренда, а благотворительность. Миллер не меценат.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 11 августа 2018, 19:57

      А "Зенит" всем заплату арендованным платит в большей её части кого отдаёт в РПЛ. Никто же не может потянуть их зарплату. У того же Вани Новосельцева немногим больше 900 тыс. евро годовая. А кто Миллер не скажешь, забанят...

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 11 августа 2018, 14:42

      Зениту раньше надо было на трасферах работать и свой шлак убирать..дотянули..теперь работайте с тем что есть и забудьте о чемпионстве..

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