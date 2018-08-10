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  • Рейнгольд: «Селекционеры привезли в «Зенит» барахло, и тренеры с ним не справляются»

Рейнгольд: «Селекционеры привезли в «Зенит» барахло, и тренеры с ним не справляются»

10 августа 2018, 22:41
10

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Эксперт назвал некоторых игроков россиян барахлом.

«Что касается игры, то мне лично стыдно за наш российский футбол. Одна из лучших команд страны, как мы считаем, не имеет права проигрывать со счетом 0:4. Поэтому вопросов много.

Надо проводить анализ, вызывать на ковер главного тренера, пускай руководство «Зенита» разбирается, почему случился такой конфуз, в чем его причины. Я смотрел этот матч. Ужасно, так в футбол играть нельзя.

В «Зените» неспроста летят головы известных тренеров – Мирчи Луческу, Роберто Манчини, – которые не справляются с тем барахлом, которое привезли селекционеры», – считает Рейнгольд.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Рейнгольд Валерий
Комментарии (10)
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vladik12
1533930126
Пожалуй, так Оздоева еще никто не называл.
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Asbjorn
1533930477
так с тренерами трансферы вроде бы согласовывали ,у румына судьи были виноваты,а манчини не хватало игроков
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за ЦСКА с 1980г
1533930531
рейнгольд-тот ещё эксперт..А что скажут бывшие игроки Зенита?
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Garrincha58
1533934835
слишком дорогое барахло, на свалку не выкинешь
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СОКОЛ САРАТОВ
1533937944
а вспомни как твой спартак ливерпулю недавно проиграл
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Kollljan
1533948761
Ну, с "барахлом" Богданыч разберётся. Нужно время.
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Боцман59rus
1533963035
В матче с Андерлехтом (3-1) Зенит был очень хорош, нелепый гол решил судьбу румына и питера, жаль не в лучшую сторону... - терпением и здравым смыслом руководство наших клубов не отличалось никогда.)))
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alp
1533964701
в кои то веки старый половик дело сказал...
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OfaZavr
1533972586
а ведь прав дед, аргентинцы вообще не оправдывают свое приглашение да и наших понакупили которые не отвечают задачам и уровню.
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zigbert
1533986202
Как всегда сказал слишком жестко.
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