Рейнгольд: «Селекционеры привезли в «Зенит» барахло, и тренеры с ним не справляются»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Эксперт назвал некоторых игроков россиян барахлом.

«Что касается игры, то мне лично стыдно за наш российский футбол. Одна из лучших команд страны, как мы считаем, не имеет права проигрывать со счетом 0:4. Поэтому вопросов много.

Надо проводить анализ, вызывать на ковер главного тренера, пускай руководство «Зенита» разбирается, почему случился такой конфуз, в чем его причины. Я смотрел этот матч. Ужасно, так в футбол играть нельзя.

В «Зените» неспроста летят головы известных тренеров – Мирчи Луческу, Роберто Манчини, – которые не справляются с тем барахлом, которое привезли селекционеры», – считает Рейнгольд.

«Зенит» лидирует в РПЛ.