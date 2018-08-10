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    Рейнгольд: «Селекционеры привезли в «Зенит» барахло, и тренеры с ним не справляются»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Эксперт назвал некоторых игроков россиян барахлом.

    «Что касается игры, то мне лично стыдно за наш российский футбол. Одна из лучших команд страны, как мы считаем, не имеет права проигрывать со счетом 0:4. Поэтому вопросов много.

    Надо проводить анализ, вызывать на ковер главного тренера, пускай руководство «Зенита» разбирается, почему случился такой конфуз, в чем его причины. Я смотрел этот матч. Ужасно, так в футбол играть нельзя.

    В «Зените» неспроста летят головы известных тренеров – Мирчи Луческу, Роберто Манчини, – которые не справляются с тем барахлом, которое привезли селекционеры», – считает Рейнгольд.

    «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Газета.ру

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    10.08.2018 22:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 14:16

      Как всегда сказал слишком жестко.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:29

      а ведь прав дед, аргентинцы вообще не оправдывают свое приглашение да и наших понакупили которые не отвечают задачам и уровню.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 11 августа 2018, 08:18

      в кои то веки старый половик дело сказал...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 августа 2018, 07:50

      В матче с Андерлехтом (3-1) Зенит был очень хорош, нелепый гол решил судьбу румына и питера, жаль не в лучшую сторону...
      - терпением и здравым смыслом руководство наших клубов не отличалось никогда.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 11 августа 2018, 03:52

      Ну, с "барахлом" Богданыч разберётся. Нужно время.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 августа 2018, 00:52

      а вспомни как твой спартак ливерпулю недавно проиграл

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2018, 00:00

      слишком дорогое барахло, на свалку не выкинешь

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 августа 2018, 22:48

      рейнгольд-тот ещё эксперт..А что скажут бывшие игроки Зенита?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 августа 2018, 22:47

      так с тренерами трансферы вроде бы согласовывали ,у румына судьи были виноваты,а манчини не хватало игроков

      6
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 10 августа 2018, 22:42

      Пожалуй, так Оздоева еще никто не называл.

      2
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