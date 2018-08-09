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  • Селюк – о Смолове: «Видимо, «Локомотив» оказался серьезнее «Реала»

Селюк – о Смолове: «Видимо, «Локомотив» оказался серьезнее «Реала»

9 августа 2018, 14:41
5

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился точкой зрения о переходе нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».

Зимой СМИ сообщали об интересе к 28-летнему футболисту со стороны «Реала».

«Видимо, «Локомотив» оказался серьезнее «Реала». Помните, Ткаченко фотографировался с гендиректором «Реала» и писал «работаем»? Ну вот и наработали. То, что Смолов в десять раз лучше Эдера, сомнений нет. Не знаю, что там в цифрах, но хочу сказать, что у него через год контракт же кончался. Обычно клубы ждут, когда до истечения срока контракта остается полгода, чтобы бесплатно договориться и подписать с игроком соглашение.

Если сейчас Федор подписал как свободный агент — это победа «Локомотива». Если же, как было написано в СМИ, за него заплатили 8-9-10 миллионов, то это победа Галицкого. Если взять с точки зрения рынка.

Другое дело, что тому же «Краснодару» теперь тоже нужен будет форвард. В чем плюс ухода Смолова: раньше вся команда играла на него. А сейчас они будут играть, ну не скажу, что в «барселонский стиль», но в футбол, когда могут забить разные футболисты. В «Локомотиве» на Смолова снова будут все играть. Больше никого нет. Он россиянин, а там перебор иностранцев», – сказал Селюк.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Реал Смолов Федор Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
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Smithy
1533815196
То, что Краснодар будет играть лучше - сомнений нет. Классен, Вандерсон, Куэва, Мамаев + молодой Игнатьев, думаю, теперь будут действовать раскованней
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Федя Кабак
1533817642
Когда уже эта какашка замолчит!
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PUZIAKA
1533817813
Когда что-то в футбольном мире происходит, в Бомбардире есть специальный человек, который тут же звонит Селюку, чтобы узнать его крайне ценное мнение. И если он не успевает позвонить за 10 минут, его бьют кнутами. Ждем комментарий от Червиченко.
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Derzkiy1
1533819408
Какой Реал ? О чем вы очнитесь .... Федя даже ниже уровня Эдера ! Ждите одного из главного тусовщиков в столице !!!
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