Геркус намекнул о трансфере Смолова, сославшись на количество сыгранных им матчей

Президент «Локомотива» Илья Геркус анонсировал трансфер своего клуба. Ранее сообщалось, что новичком железнодорожников станет форвард «Краснодара» Федор Смолов.

«Достижение большой сделки – это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. Последняя миля – когда городские стены уже видны – самая тяжелая часть пути.

Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы – чемпионы! Мы – паровозы! И мы никогда не сдаемся!» – написал Геркус в инстаграме.

К записи добавлены три хэштега – 29, 22, 22. Эти цифры совпадают с количеством проведенных игр Смоловым в последних трех розыгрышах РПЛ.