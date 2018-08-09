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  • Геркус намекнул о трансфере Смолова, сославшись на количество сыгранных им матчей

Геркус намекнул о трансфере Смолова, сославшись на количество сыгранных им матчей

9 августа 2018, 11:10
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус анонсировал трансфер своего клуба. Ранее сообщалось, что новичком железнодорожников станет форвард «Краснодара» Федор Смолов.

«Достижение большой сделки – это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. Последняя миля – когда городские стены уже видны – самая тяжелая часть пути.

Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы – чемпионы! Мы – паровозы! И мы никогда не сдаемся!» – написал Геркус в инстаграме.

К записи добавлены три хэштега – 29, 22, 22. Эти цифры совпадают с количеством проведенных игр Смоловым в последних трех розыгрышах РПЛ.

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Публикация от text (@ilgerkus)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Смолов Федор Геркус Илья
Комментарии (6)
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Саладин
1533802899
Геркус походу смакует)))) Чтож заслужил... Если правда, то я доволен трансферной компанией. Браво Локо!!!!
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Igor Belousov
1533806030
Федя зря ты туда пойдешь
Ответить
oyabun
1533807064
Что приобретает Локо, это понятно. А вот что от этой сделки выиграет Краснодар? С кем в нападении играть собирается?
Ответить
Полная Канистра
1533809715
какой Рим ??? что это с ним
Ответить
Рубик Докоян
1533830393
Без намёков не трудно было вычислить этот трансфер за такие бабки.
Ответить
zigbert
1533834030
Можно поздравить Локомотив. Сделка скорей всего состоится.
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