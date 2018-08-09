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    Геркус намекнул о трансфере Смолова, сославшись на количество сыгранных им матчей

    Президент «Локомотива» Илья Геркус анонсировал трансфер своего клуба. Ранее сообщалось, что новичком железнодорожников станет форвард «Краснодара» Федор Смолов.

    «Достижение большой сделки – это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. Последняя миля – когда городские стены уже видны – самая тяжелая часть пути.

    Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы – чемпионы! Мы – паровозы! И мы никогда не сдаемся!» – написал Геркус в инстаграме.

    К записи добавлены три хэштега – 29, 22, 22. Эти цифры совпадают с количеством проведенных игр Смоловым в последних трех розыгрышах РПЛ.

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    Источник: Instagram

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    09.08.2018 11:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 20:00

      Можно поздравить Локомотив. Сделка скорей всего состоится.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 18:59

      Без намёков не трудно было вычислить этот трансфер за такие бабки.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 13:15

      какой Рим ??? что это с ним

      4
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      Рейтинг: +33450

      oyabun 9 августа 2018, 12:31

      Что приобретает Локо, это понятно. А вот что от этой сделки выиграет Краснодар? С кем в нападении играть собирается?

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 августа 2018, 12:13

      Федя зря ты туда пойдешь

      -1
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      Рейтинг: +263

      Саладин 9 августа 2018, 11:21

      Геркус походу смакует)))) Чтож заслужил... Если правда, то я доволен трансферной компанией. Браво Локо!!!!

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