Павлюченко – о поражении «Спартака»: «После 2:0 я не понял, что произошло»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что тренерскому штабу красно-белых стоит подумать над составом перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

«Первый тайм провели ужасно, хотя начали хорошо, было все как надо, забили два гола, после чего я думал, что игра сделана. ПАОК дома обычно агрессивен, много атакует, а тут немного сначала удивил.

Дальше я не понял, что произошло, наверное, ребята почувствовали, что игра сделана, сбавили обороты, расслабились, были грубейшие ошибки игроков. Вратарь ошибся, во втором тайме ПАОК выходил один на один, по составу я тоже не понял, почему не играл Денис Глушаков, это стало неожиданностью, было много молодых.

Посмотрев сегодняшнюю игру, я думаю, что в следующей фаворитом будет «Спартак», он точно пройдет дальше. В ответном матче может быть другой состав и совсем другая игра», – сказал Павлюченко.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.