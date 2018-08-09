Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлюченко – о поражении «Спартака»: «После 2:0 я не понял, что произошло»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что тренерскому штабу красно-белых стоит подумать над составом перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

    «Первый тайм провели ужасно, хотя начали хорошо, было все как надо, забили два гола, после чего я думал, что игра сделана. ПАОК дома обычно агрессивен, много атакует, а тут немного сначала удивил.

    Дальше я не понял, что произошло, наверное, ребята почувствовали, что игра сделана, сбавили обороты, расслабились, были грубейшие ошибки игроков. Вратарь ошибся, во втором тайме ПАОК выходил один на один, по составу я тоже не понял, почему не играл Денис Глушаков, это стало неожиданностью, было много молодых.

    Посмотрев сегодняшнюю игру, я думаю, что в следующей фаворитом будет «Спартак», он точно пройдет дальше. В ответном матче может быть другой состав и совсем другая игра», – сказал Павлюченко.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2018 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 10 августа 2018, 07:47

      Я понял всё когда отец луческу зашел к своим игрокам в раздевалку спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33450

      oyabun 9 августа 2018, 12:22

      Мне кажется болельщики Спартака всегда уже внутренне готовы к таким поворотам. Это так в стиле красно-белых, внезапно всё взять и профукать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:59

      вряд ли кто-то понял как так умудрились все профукать, вроде часто на грабли наступаем то каждый раз думаешь что такого снова не повториться.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 августа 2018, 11:26

      никто не понял...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11