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  • Павлюченко – о поражении «Спартака»: «После 2:0 я не понял, что произошло»

Павлюченко – о поражении «Спартака»: «После 2:0 я не понял, что произошло»

9 августа 2018, 10:47
4

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что тренерскому штабу красно-белых стоит подумать над составом перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

«Первый тайм провели ужасно, хотя начали хорошо, было все как надо, забили два гола, после чего я думал, что игра сделана. ПАОК дома обычно агрессивен, много атакует, а тут немного сначала удивил.

Дальше я не понял, что произошло, наверное, ребята почувствовали, что игра сделана, сбавили обороты, расслабились, были грубейшие ошибки игроков. Вратарь ошибся, во втором тайме ПАОК выходил один на один, по составу я тоже не понял, почему не играл Денис Глушаков, это стало неожиданностью, было много молодых.

Посмотрев сегодняшнюю игру, я думаю, что в следующей фаворитом будет «Спартак», он точно пройдет дальше. В ответном матче может быть другой состав и совсем другая игра», – сказал Павлюченко.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спартак ПАОК Павлюченко Роман Глушаков Денис
Комментарии (4)
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Чикомас
1533803160
никто не понял...
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OfaZavr
1533805195
вряд ли кто-то понял как так умудрились все профукать, вроде часто на грабли наступаем то каждый раз думаешь что такого снова не повториться.
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oyabun
1533806551
Мне кажется болельщики Спартака всегда уже внутренне готовы к таким поворотам. Это так в стиле красно-белых, внезапно всё взять и профукать.
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iBragim2102
1533876428
Я понял всё когда отец луческу зашел к своим игрокам в раздевалку спартака.
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