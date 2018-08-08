Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фанаты ПАОКа перед матчем со «Спартаком» напали на российских журналистов

    Болельщики ПАОКа перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» напали на российских журналистов.

    Греческие фанаты пытались прорваться через стюардов в ложу прессы и нанесли нескольким представителям СМИ удары по лицу.

    Матч ПАОК – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Тумба» в Греции и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Президент с пистолетом и безумные фанаты. Это соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2018 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 9 августа 2018, 14:46

      Я бы некоторым с Матч ТВ тоже настучал во время ЧМ так зае...... надоели ........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 10:08

      в своем репертуаре эти греки, только подобного от них и ожидать или еще чего похлеще.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 августа 2018, 22:11

      Как же так??? Это ж братья наши!!! Православные...Почти славяне....
      Все скрепы свои растеряли....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > la verdad 9 августа 2018, 10:21

      там межклубные тёрки.
      например, фанаты греческого олимпиакоса выступили на стороне спартачей.
      но про скрепы ляпнуть, конечно, важнее)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Chesn0k 10 августа 2018, 14:08

      Крепче скрепы - крепче стул. :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 8 августа 2018, 21:31

      бешеные эллины

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 8 августа 2018, 20:35

      Теперь греков не будет в Москве?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 8 августа 2018, 20:14

      если это рабинеру опять по лицу досталось, то спартаковские фанаты ещё и руку им пожмут

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 8 августа 2018, 20:12

      Некоторым бы не помешало лицо начистить, но это наши дела, а не каких-то гандопулосов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 августа 2018, 20:04

      Давай "Спартак" натяни этих животных. Не мерию всех одним мерилом, знаком с хорошими людьми...но эти животные греками

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 августа 2018, 19:59

      ну вот уже начинается и опять же кукуфа нас обвинит что мы первые полезли и накажут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 8 августа 2018, 19:58

      О! Можно замахнуться на "0:3"!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11