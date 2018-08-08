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  • Фанаты ПАОКа перед матчем со «Спартаком» напали на российских журналистов

Фанаты ПАОКа перед матчем со «Спартаком» напали на российских журналистов

8 августа 2018, 19:44
21

Болельщики ПАОКа перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» напали на российских журналистов.

Греческие фанаты пытались прорваться через стюардов в ложу прессы и нанесли нескольким представителям СМИ удары по лицу.

Матч ПАОК – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Тумба» в Греции и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Президент с пистолетом и безумные фанаты. Это соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

Источник: Sport24
Лига Европы ПАОК Спартак
Комментарии (21)
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овертайм
1533746960
технарь впаять и досвидос)
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Project Бабангида
1533747224
не зря жена Вернблума греческих ПАОКов так боялась
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VVM1964
1533747451
Лишить греческих болельщиков права посещения ответного матча в Москве !
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Добрый Бобер
1533747482
О! Можно замахнуться на "0:3"!
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Полная Канистра
1533747547
ну вот уже начинается и опять же кукуфа нас обвинит что мы первые полезли и накажут
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sochi-2013
1533748347
Некоторым бы не помешало лицо начистить, но это наши дела, а не каких-то гандопулосов!
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Project Бабангида
1533748486
если это рабинеру опять по лицу досталось, то спартаковские фанаты ещё и руку им пожмут
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Karpathian
1533753075
бешеные эллины
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la verdad
1533755489
Как же так??? Это ж братья наши!!! Православные...Почти славяне.... Все скрепы свои растеряли....
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OfaZavr
1533798499
в своем репертуаре эти греки, только подобного от них и ожидать или еще чего похлеще.
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