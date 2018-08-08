Фанаты ПАОКа перед матчем со «Спартаком» напали на российских журналистов

Болельщики ПАОКа перед началом матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Спартака» напали на российских журналистов.

Греческие фанаты пытались прорваться через стюардов в ложу прессы и нанесли нескольким представителям СМИ удары по лицу.

Матч ПАОК – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «Тумба» в Греции и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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