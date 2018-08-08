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    Президент с пистолетом и безумные фанаты. Это соперник «Спартака» в Лиге чемпионов


    4.4
    Голосов: 8
    08.08.2018 10:00
    А еще в в команде играет сербский Златан, тренирует сын Луческу, а капитанит чемпион Европы.

    Президент, который гулял по полю с пистолетом и чуть не сорвал чемпионат

    Эту историю вы помните. ПАОК в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы выиграть чемпионат Греции впервые с 1986 года, долго шел в лидерах, но два матча против главных конкурентов получились сверхскандальными. Вернее, один, так как другой не состоялся вообще – это игра против «Олимпиакоса», где тренеру пирейского клуба зарядили в лицо рулоном для кассового аппарата, а хозяев наказали техническим поражением.

    Другой – против АЕКа – вообще должен был пройти при пустых трибунах (как раз в качестве еще одного наказания после инцидента с «Оли»), но федерация смягчилась – зрителей пустили. Матч ПАОК – АЕК катился к ничьей, но в концовке хозяева забили победный мяч. Гости надавили на судью, тот зафиксировал офсайд, а президент ПАОКа Иван Саввиди спустился к полю, чтобы поговорить с арбитром. В его кармане заметили пистолет, ситуация шокировала абсолютно всех.

    В итоге чемпионат даже приостановили на время. ПАОК получил еще одно техническое поражение, Саввиди дисквалифицировали на три года, а турнир вскоре выиграл афинский АЕК.

    Сын Луческу – тренер, Михел – член Совета директоров

    49-летний Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, тренирует уже на протяжении 15 лет. Карьеру игрока провел на позиции вратаря, но лишь однажды играл за пределами Румынии, а как стал тренером – неожиданно вывел скромный бухарестский «Рапид» в четвертьфинал Кубка УЕФА, причем выбил ПАОК и клуб отца «Шахтер», а борьбу за выход в полуфинал проиграл соотечественникам из «Стяуа». Луческу-младший, скорее, кубковый тренер – дважды выигрывал этот трофей в Румынии, однажды в Катаре и еще раз как раз с ПАОКом минувшей весной (переиграв ненавистный АЕК 2:0 в финале).

    Есть и строчка в биографии о работе с румынской сборной, но там ничего интересного: на ЧМ-2010 команду не вывел, проиграл как-то раз сербам 0:5, отчислил Адриана Муту из-за тусовки в ночном клубе перед игрой, да и ушел незадолго до конца квалификации к Евро-2012.

    Что касается Любоша Михела, то в мае знаменитый экс-арбитр ФИФА отметил свое 50-летие. На протяжении семи лет после окончания карьеры он работал в структуре донецкого «Шахтера», а в конце 2015-го перебрался в ПАОК.

    Игроки из РПЛ и УПЛ

    Следящие за российской и украинской лигами без труда найдут в составе ПАОКа несколько знакомых фамилий. Маурисио и Лео Жаба играли в «Ахмате» (Маурисио – еще и в «Зените»), сюда же перебрался многолетний защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, адаптироваться которому помогают бывшие игроки «Днепра» Евгений Шахов и Лео Матос, которые не так давно играли в финале Лиге Европы за украинский клуб.

    Есть и чемпион Европы

    Это капитан команды 32-летний португалец Виейринья. Нервы он трепал нашим клубам еще семь лет назад – то пытался помешать ЦСКА выйти в 1/8 финала Лиги Европы, то на групповом этапе ЛЕ забивал в ворота казанского «Рубина». И все это в составе ПАОКа, где Виейринья – настоящая звезда. В минувшем сезоне на его счету девять очков по системе «гол плюс пас» (2+7), победный мяч в финале Кубка.

    Впрочем, главная победа в жизни португальца одержана, конечно же, на чемпионате Евро-2016, где он сыграл три полных матча на групповом этапе.

    А еще там играет сербский Златан

    Так зовут Александара Прийовича – сербского форварда, которого однажды заперли в раздевалке «Дерби Каунти», чтобы спрятать от скаутов «Арсенала». С Прийовичем всегда было нескучно, что может подтвердить Станислав Черчесов, при котором он играл в «Легии» и где подрался с одноклубником во время матча с «Лехом», а еще ругался в инстаграме с пользователем, обсуждавшим грудь его жены под одним из снимков.

    В Польше восторгаются Прийовичем за то, как он сумел забить победный гол в финале Кубка, играя со сломанной рукой. В Европе ему благодарны за два гола в игре «Боруссия» – «Легия», потому что они помогли матчу стать сверхрезультативным (8:4 в пользу немцев, и это на групповой стадии ЛЧ!). А в Сербии осенью танцевали всю ночь, потому что именно гол Прийовича вывел национальную команду на ЧМ-2018.

    Схема неизменна

    Рэзван Луческу не очень любит отклоняться от схемы 4-2-3-1, да и состав довольно легко угадывался и в прошлом году. Пару защитников Варела-Креспо называют медленной и тактически не очень-то грамотной, правый защитник Лео Матос опытен и цепок, но порой действует не слишком разумно у своей штрафной, слева, не исключено, что весь фланг будут держать Виеринья и 20-летний грек Лиминьос, в полузащите мы наверняка снова увидим Маурисио и Лео, а ближе к атаке будет располагаться испанец Хосе Каньяс, игравший ранее в «Бетисе» и «Эспаньоле». И завершатель атак Прийович. Не сумасшедшая по уровню смесь, но набор футболистов весьма неплох для соперника на такой ранней стадии ЛЧ.

    «Тумба» – серьезное преимущество

    «Тумба» – домашний стадион ПАОКа, который был построен еще 60 лет назад, а с тех пор несколько раз реконструировался. Он вмещает 29 тысяч зрителей, и на домашних матчах там очень шумно, саму «Тумбу» называют даже не иначе как «черный ад». Фанаты ПАОКа дружат с фанатами ОФИ и «Паниониоса», но терпеть не могут ни болельщиков «Ариса» (их тех же Салоник), ни фанатов «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». За пределами Греции у них налажены дружеские связи с фанатами сербского «Партизана». Они позиционируют себя как антифашисты.

    «Перед матчем с ПАОКом мы на микроавтобусе подъезжали к стадиону, шофер-грек убрал с ветрового стекла табличку с аббревиатурой ЦСКА и попросил не вступать в разговоры с болельщиками. Тем не менее местные фанаты узнали гостей и стали раскачивать машину. Мы пережили очень неприятные минуты. И ведь это было еще до начала игры!..» – вспоминал в интервью «Советскому спорту» известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский.

    Все решили в Швейцарии

    В первой игре ПАОК победил «Базель» со счетом 2:1. Он играл лучше и забивал красиво – Каньяс приложился издали и попал точно в дальний угол, а Прийович в стиле Златана здорово подстроился под не слишком удобную фланговую подачу. 2:0 закончить было бы куда лучше, но в концовке рикошет и позиционная ошибка защитников помогли «Базелю» забить ценный гол.

    В ответной игре греки забили ранний гол со стандарта (Варела), после перерыва гол, убивший всякую интригу забил Прийович, затем еще и Эль Каддури дальним ударом оформил разгром. «Базель» не показал ничего вразумительного, ПАОК сыграл вполне грамотно в обороне и спокойно реализовал свои шансы в атаке, обыграв с общим счетом 5:1 клуб, который еще весной играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. ПАОК – сильная команда. Легко «Спартаку» не будет точно.

    Когда состоятся матчи

    «Спартак» сыграет с ПАОКом в Салониках 8 августа (в среду). Ответный матч на «Открытие Арене» состоится 14 августа (вторник).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, to10.gr
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 9 августа 2018, 20:57

      Так ИИС и по Ростову на все массовые ходит или сам с пистолем или его охрана, полицейских на Музтеатре охрана губера трахнула, что пропустили внутрь секьюрити ИИС с пистолетом... табачный и иной скороспелый жулик...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 4 августа 2018, 22:39

      Посмотрим на что способен будет Спартак в этом году.

      0
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > TUMS 8 августа 2018, 13:43

      Сегодня приснился Карпин в своей футболке с № 10... Все бы хорошо, но как бы не пришлось спартаковцам играть матч вдесятером... Чур меня, чур...

      1
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 3 августа 2018, 15:56

      Ну, безумством фанов нас не запугаешь, а вот состав у них и правда неслабый, придётся постараться.

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 3 августа 2018, 12:31

      Греки, кстати, православные. На свинину запретов нет ;)

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 3 августа 2018, 11:43

      легко не будет, но греков пройдем. Вперед Спартак!

      1
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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 2 августа 2018, 20:55

      А еще этот Саввиди утопил СКА РОСТОВнаДОНУ

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 2 августа 2018, 15:28

      Вперед Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 августа 2018, 11:23

      до свиданья наш ласковый хрюша до свиданья да новых встречь

      2
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 2 августа 2018, 09:38

      Удачи Спартаку , должны греков проходить.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 08:45

      Представляю Федуна идущего с пистолетом к судье...

      3
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