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Президент с пистолетом и безумные фанаты. Это соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

Президент, который гулял по полю с пистолетом и чуть не сорвал чемпионат

Эту историю вы помните. ПАОК в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы выиграть чемпионат Греции впервые с 1986 года, долго шел в лидерах, но два матча против главных конкурентов получились сверхскандальными. Вернее, один, так как другой не состоялся вообще – это игра против «Олимпиакоса», где тренеру пирейского клуба зарядили в лицо рулоном для кассового аппарата, а хозяев наказали техническим поражением.

Другой – против АЕКа – вообще должен был пройти при пустых трибунах (как раз в качестве еще одного наказания после инцидента с «Оли»), но федерация смягчилась – зрителей пустили. Матч ПАОК – АЕК катился к ничьей, но в концовке хозяева забили победный мяч. Гости надавили на судью, тот зафиксировал офсайд, а президент ПАОКа Иван Саввиди спустился к полю, чтобы поговорить с арбитром. В его кармане заметили пистолет, ситуация шокировала абсолютно всех.

В итоге чемпионат даже приостановили на время. ПАОК получил еще одно техническое поражение, Саввиди дисквалифицировали на три года, а турнир вскоре выиграл афинский АЕК.

Сын Луческу – тренер, Михел – член Совета директоров

49-летний Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, тренирует уже на протяжении 15 лет. Карьеру игрока провел на позиции вратаря, но лишь однажды играл за пределами Румынии, а как стал тренером – неожиданно вывел скромный бухарестский «Рапид» в четвертьфинал Кубка УЕФА, причем выбил ПАОК и клуб отца «Шахтер», а борьбу за выход в полуфинал проиграл соотечественникам из «Стяуа». Луческу-младший, скорее, кубковый тренер – дважды выигрывал этот трофей в Румынии, однажды в Катаре и еще раз как раз с ПАОКом минувшей весной (переиграв ненавистный АЕК 2:0 в финале).

Есть и строчка в биографии о работе с румынской сборной, но там ничего интересного: на ЧМ-2010 команду не вывел, проиграл как-то раз сербам 0:5, отчислил Адриана Муту из-за тусовки в ночном клубе перед игрой, да и ушел незадолго до конца квалификации к Евро-2012.

Что касается Любоша Михела, то в мае знаменитый экс-арбитр ФИФА отметил свое 50-летие. На протяжении семи лет после окончания карьеры он работал в структуре донецкого «Шахтера», а в конце 2015-го перебрался в ПАОК.

Игроки из РПЛ и УПЛ

Следящие за российской и украинской лигами без труда найдут в составе ПАОКа несколько знакомых фамилий. Маурисио и Лео Жаба играли в «Ахмате» (Маурисио – еще и в «Зените»), сюда же перебрался многолетний защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, адаптироваться которому помогают бывшие игроки «Днепра» Евгений Шахов и Лео Матос, которые не так давно играли в финале Лиге Европы за украинский клуб.

Есть и чемпион Европы

Это капитан команды 32-летний португалец Виейринья. Нервы он трепал нашим клубам еще семь лет назад – то пытался помешать ЦСКА выйти в 1/8 финала Лиги Европы, то на групповом этапе ЛЕ забивал в ворота казанского «Рубина». И все это в составе ПАОКа, где Виейринья – настоящая звезда. В минувшем сезоне на его счету девять очков по системе «гол плюс пас» (2+7), победный мяч в финале Кубка.

Впрочем, главная победа в жизни португальца одержана, конечно же, на чемпионате Евро-2016, где он сыграл три полных матча на групповом этапе.

А еще там играет сербский Златан

Так зовут Александара Прийовича – сербского форварда, которого однажды заперли в раздевалке «Дерби Каунти», чтобы спрятать от скаутов «Арсенала». С Прийовичем всегда было нескучно, что может подтвердить Станислав Черчесов, при котором он играл в «Легии» и где подрался с одноклубником во время матча с «Лехом», а еще ругался в инстаграме с пользователем, обсуждавшим грудь его жены под одним из снимков.

В Польше восторгаются Прийовичем за то, как он сумел забить победный гол в финале Кубка, играя со сломанной рукой. В Европе ему благодарны за два гола в игре «Боруссия» – «Легия», потому что они помогли матчу стать сверхрезультативным (8:4 в пользу немцев, и это на групповой стадии ЛЧ!). А в Сербии осенью танцевали всю ночь, потому что именно гол Прийовича вывел национальную команду на ЧМ-2018.

Схема неизменна

Рэзван Луческу не очень любит отклоняться от схемы 4-2-3-1, да и состав довольно легко угадывался и в прошлом году. Пару защитников Варела-Креспо называют медленной и тактически не очень-то грамотной, правый защитник Лео Матос опытен и цепок, но порой действует не слишком разумно у своей штрафной, слева, не исключено, что весь фланг будут держать Виеринья и 20-летний грек Лиминьос, в полузащите мы наверняка снова увидим Маурисио и Лео, а ближе к атаке будет располагаться испанец Хосе Каньяс, игравший ранее в «Бетисе» и «Эспаньоле». И завершатель атак Прийович. Не сумасшедшая по уровню смесь, но набор футболистов весьма неплох для соперника на такой ранней стадии ЛЧ.

«Тумба» – серьезное преимущество

«Тумба» – домашний стадион ПАОКа, который был построен еще 60 лет назад, а с тех пор несколько раз реконструировался. Он вмещает 29 тысяч зрителей, и на домашних матчах там очень шумно, саму «Тумбу» называют даже не иначе как «черный ад». Фанаты ПАОКа дружат с фанатами ОФИ и «Паниониоса», но терпеть не могут ни болельщиков «Ариса» (их тех же Салоник), ни фанатов «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». За пределами Греции у них налажены дружеские связи с фанатами сербского «Партизана». Они позиционируют себя как антифашисты.

«Перед матчем с ПАОКом мы на микроавтобусе подъезжали к стадиону, шофер-грек убрал с ветрового стекла табличку с аббревиатурой ЦСКА и попросил не вступать в разговоры с болельщиками. Тем не менее местные фанаты узнали гостей и стали раскачивать машину. Мы пережили очень неприятные минуты. И ведь это было еще до начала игры!..» – вспоминал в интервью «Советскому спорту» известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский.

Все решили в Швейцарии

В первой игре ПАОК победил «Базель» со счетом 2:1. Он играл лучше и забивал красиво – Каньяс приложился издали и попал точно в дальний угол, а Прийович в стиле Златана здорово подстроился под не слишком удобную фланговую подачу. 2:0 закончить было бы куда лучше, но в концовке рикошет и позиционная ошибка защитников помогли «Базелю» забить ценный гол.

В ответной игре греки забили ранний гол со стандарта (Варела), после перерыва гол, убивший всякую интригу забил Прийович, затем еще и Эль Каддури дальним ударом оформил разгром. «Базель» не показал ничего вразумительного, ПАОК сыграл вполне грамотно в обороне и спокойно реализовал свои шансы в атаке, обыграв с общим счетом 5:1 клуб, который еще весной играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. ПАОК – сильная команда. Легко «Спартаку» не будет точно.

Когда состоятся матчи

«Спартак» сыграет с ПАОКом в Салониках 8 августа (в среду). Ответный матч на «Открытие Арене» состоится 14 августа (вторник).

Лига чемпионов Греция. Суперлига Лига чемпионов
Комментарии (21)
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mihail1980
1533181777
а у спартака безумный президент и фанаты с пистолетами
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чемпион мира1
1533185307
Спартак-чемпион.
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KOLBIS
1533188725
Представляю Федуна идущего с пистолетом к судье...
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ВАХА ZOV
1533191880
Удачи Спартаку , должны греков проходить.
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giluxa1963
1533198196
до свиданья наш ласковый хрюша до свиданья да новых встречь
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САДЫЧОК
1533232537
А еще этот Саввиди утопил СКА РОСТОВнаДОНУ
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Аэратор
1533285791
легко не будет, но греков пройдем. Вперед Спартак!
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Alemann
1533288700
Греки, кстати, православные. На свинину запретов нет ;)
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TUMS
1533411550
Посмотрим на что способен будет Спартак в этом году.
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ЗЖМ
1533837460
Так ИИС и по Ростову на все массовые ходит или сам с пистолем или его охрана, полицейских на Музтеатре охрана губера трахнула, что пропустили внутрь секьюрити ИИС с пистолетом... табачный и иной скороспелый жулик...
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