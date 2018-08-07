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    Кокорин: «Головин в «Монако»? Не скажу, что Лига 1 сильнее РПЛ»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о переходе полузащитника Александра Головина в «Монако».

    «Это круто, когда ребята из нашего чемпионата куда-то уезжают. По поводу «Монако» не знаю. Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего.

    Если Головин будет играть в этой команде, будет прогрессировать в Лиге чемпионов, возможно, этот переход станет для него трамплином в следующий сильный чемпионат», – сказал Кокорин.

    Кокорин: «Вернусь скоро. С каждым днем становлюсь сильнее»

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2018 01:32
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 августа 2018, 21:14

      едрен батон,во сказанул,санек на чем сидишь,поделись,тоже приму,и накроет нафиг.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > апоголлл 8 августа 2018, 17:07

      я согласен с ним на одном ПСЖ не уедешь!
      с остальными можно играть спокойно на равных!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 7 августа 2018, 20:31

      Чемпионат Франции намного сильнее нашего. Это факт, который доказывается статистикой последних лет, да и в рейтинге УЕФА очковый разрыв между РПЛ и Лиг Эн втрое больше, чем между РПЛ и португальской Примейрой.

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 7 августа 2018, 19:39

      Правильно, ничего не говори. Помолчишь, за умного сойдешь.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 августа 2018, 18:20

      футбол там слабый а вот там рестораны очень сильные всегда !!!!! коко знает что говорить

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 августа 2018, 17:50

      Чемп сильнее за счет топ 5 клубов. Монако хороший клуб с большой историей.

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 15:22

      Если Головин проявит себя в Монако ,его могут заметить более титулованные клубы.

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      Рейтинг: +4934

      polt 7 августа 2018, 15:08

      В рпл есть что похожее на ПСЖ? У рпл есть уродливый гризли с неправильным расположением цветов российского флага( по час. стрелке д.б. белый-синий-красный)

      1
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > polt 7 августа 2018, 15:15

      Сказано в точку. Не могли логотип РПЛ сделать более привлекательным.

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 августа 2018, 12:06

      Кокорин оговорился, он хотел сказать не "не сильнее", а "не богаче". т.к. у него в мозгах, как и у многих наших футболистов, главное это деньги, поэтому нет прогресса. Если Головин будет думать о футболе - то всё у него получится в футболе, талант есть.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 10:40

      да и откуда ему знать про их чемпионат и уровень ведь он в Монако совсем по другому поводу ездит))

      15
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      Рейтинг: +100739

      zigbert > OfaZavr 7 августа 2018, 15:18

      У всех свои интересы.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 7 августа 2018, 18:43

      конечно, но когда эти интересы становятся достоянием общественности и портят человеку репутацию ему будут припоминать про это всю жизнь)

      0
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      Рейтинг: +222

      Леший88 7 августа 2018, 10:32

      Чья бы корова мычала, Саша...

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