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  • Кокорин: «Головин в «Монако»? Не скажу, что Лига 1 сильнее РПЛ»

Кокорин: «Головин в «Монако»? Не скажу, что Лига 1 сильнее РПЛ»

7 августа 2018, 01:32
32

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о переходе полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Это круто, когда ребята из нашего чемпионата куда-то уезжают. По поводу «Монако» не знаю. Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего.

Если Головин будет играть в этой команде, будет прогрессировать в Лиге чемпионов, возможно, этот переход станет для него трамплином в следующий сильный чемпионат», – сказал Кокорин.

Кокорин: «Вернусь скоро. С каждым днем становлюсь сильнее»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Монако Кокорин Александр Головин Александр
Комментарии (32)
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Asbjorn
1533595229
Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего(c) И не надо,Саша,ведь ты там никогда не поиграешь,что бы узнать.сильнее он нашего или нет
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1533596840
Опять в кальян что то загрузил....
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zagrizlik
1533598654
Вот как чувак, который только бухал на территории франции и княжества Монако может судить об уровне команд чемпионата...
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Superviser77
1533601255
А ты там играл Сашок??))) РПЛ твой уровень...
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омск55
1533603681
Сильнее не сильнее но клубы так не умирают как у нас
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все_будет_AUDI
1533613948
Зависть плохое чувство
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Рубик Докоян
1533616359
Наша обувь тоже лучше и крепче итальянской, если сравнивать наши кирзовые и хромовые сапоги с их туфлями...
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Viper for CSKA
1533621325
Правильно, Сашенька. Лучше в лимитном болоте сидеть и денюжку хорошую получать. Верным путем идёшь, товарищ.
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Garrincha58
1533623601
в Лиге 1 есть ПСЖ где собраны звезды мирового футбола там есть Монако и Лион еще Марсель эти команды регулярно доходят до 1/2 финала еврокубков,а у нас есть хоть один игрок в какой нибудь команде с мировым именем Хеведес и Крыховяк приехали доигрывать и он уже давно не те да и были так себе средней руки(ноги) футболисты Кокорин наверное себя считает звездой равной Неймару тогда почему тебя никто не купит Зенит то и то взял его из за лимита
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OfaZavr
1533627605
да и откуда ему знать про их чемпионат и уровень ведь он в Монако совсем по другому поводу ездит))
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