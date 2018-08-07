Кокорин: «Головин в «Монако»? Не скажу, что Лига 1 сильнее РПЛ»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о переходе полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Это круто, когда ребята из нашего чемпионата куда-то уезжают. По поводу «Монако» не знаю. Не скажу, что чемпионат Франции намного сильнее нашего.

Если Головин будет играть в этой команде, будет прогрессировать в Лиге чемпионов, возможно, этот переход станет для него трамплином в следующий сильный чемпионат», – сказал Кокорин.

Кокорин: «Вернусь скоро. С каждым днем становлюсь сильнее»