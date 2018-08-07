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    Гацкан: «ЦСКА? Им будет тяжело в этом сезоне. Согласен, что команда стала слабее»

    Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    – Сергей Паршивлюк сказал, что ЦСКА стал слабее.

    – Согласен с ним. Чувствуется разница по сравнению с тем, что было раньше. Но у них сильные игроки завершили карьеру, кто-то перешел в другие команды. Мне кажется, им будет тяжело в этом сезоне. Все-таки нужно время, чтобы сыграться, притереться. У ЦСКА свои задачи, у нас же – свои.

    – Впереди у «Ростова» два домашних матча подряд – с «Крыльями Советов» и «Енисеем».

    – С одной стороны это плюс, но нам нужно понимать, что на «Ростов Арену» придет много наших болельщиков, это ответственность. Что касается ближайшего матча, мне кажется, с «Крыльями Советов» будет сложнее, чем с ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.08.2018 00:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 августа 2018, 10:59

      ЦСКА стал слабее, а Ростов стал сильнее.

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