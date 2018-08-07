Гацкан: «ЦСКА? Им будет тяжело в этом сезоне. Согласен, что команда стала слабее»

Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о матче 2-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

– Сергей Паршивлюк сказал, что ЦСКА стал слабее.

– Согласен с ним. Чувствуется разница по сравнению с тем, что было раньше. Но у них сильные игроки завершили карьеру, кто-то перешел в другие команды. Мне кажется, им будет тяжело в этом сезоне. Все-таки нужно время, чтобы сыграться, притереться. У ЦСКА свои задачи, у нас же – свои.

– Впереди у «Ростова» два домашних матча подряд – с «Крыльями Советов» и «Енисеем».

– С одной стороны это плюс, но нам нужно понимать, что на «Ростов Арену» придет много наших болельщиков, это ответственность. Что касается ближайшего матча, мне кажется, с «Крыльями Советов» будет сложнее, чем с ЦСКА.