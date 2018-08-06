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  • Эрнандес: «Победы придут, ЦСКА переломит ситуацию. С такими фанами сезон будет великолепным»

Эрнандес: «Победы придут, ЦСКА переломит ситуацию. С такими фанами сезон будет великолепным»

6 августа 2018, 20:54
3

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

– Ты провел на поле 45 минут. Хорошо ли себя чувствуешь и значит ли это, что в следующий раз сможешь сыграть еще больше?

– С учетом того, что я провел здесь всего три дня, наверное, можно сказать, что сыграл неплохо. Физически ощущаю себя хорошо. 45 минут отбегал нормально. Сейчас надо усиленно работать на тренировках, чтобы получать больше игрового времени. Этим я и займусь.

– Несмотря на поражение, вся команда пошла благодарить болельщиков. Их поддержка действительно ощущалась?

– Уверен, что с такими болельщиками мы проведeм отличный сезон. Когда ты полностью изможден, но надо искать в себе новые силы, чтобы идти вперед, именно болельщики подстегивают тебя, дают дополнительный заряд свежести и энергии. Поэтому мы благодарим их за поддержку.

Повторюсь, с такими фанами сезон должен получиться великолепным. Я уверен, что мы переломим ситуацию. Будем много работать, победы придут, и у нашей команды все будет в порядке.

ЦСКА показал худший за последние 17 лет старт в РПЛ

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Эрнандес Абель
Комментарии (3)
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Nerlinger
1533597161
Фаны фанами, а состав составом
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directorpg
1533602534
Мы тоже надеемся и верим!!!
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Чикомас
1533626352
Дерзайте...Надеюсь появятся в команде новые Вагнер Лавы, Оличи Головины...А мы поддержим.
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