Эрнандес: «Победы придут, ЦСКА переломит ситуацию. С такими фанами сезон будет великолепным»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

– Ты провел на поле 45 минут. Хорошо ли себя чувствуешь и значит ли это, что в следующий раз сможешь сыграть еще больше?

– С учетом того, что я провел здесь всего три дня, наверное, можно сказать, что сыграл неплохо. Физически ощущаю себя хорошо. 45 минут отбегал нормально. Сейчас надо усиленно работать на тренировках, чтобы получать больше игрового времени. Этим я и займусь.

– Несмотря на поражение, вся команда пошла благодарить болельщиков. Их поддержка действительно ощущалась?

– Уверен, что с такими болельщиками мы проведeм отличный сезон. Когда ты полностью изможден, но надо искать в себе новые силы, чтобы идти вперед, именно болельщики подстегивают тебя, дают дополнительный заряд свежести и энергии. Поэтому мы благодарим их за поддержку.

Повторюсь, с такими фанами сезон должен получиться великолепным. Я уверен, что мы переломим ситуацию. Будем много работать, победы придут, и у нашей команды все будет в порядке.

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