«Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов

«Челси» на этой неделе может продать полузащитника Виллиана в «Манчестер Юнайтед».

Руководство лондонцев готово опустить бразильца, если получать предложение в размере 75 миллионов фунтов стерлингов.

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри также будет рад санкционировать сделку по 29-летнему футболисту, но только если клуб найдет ему замену.

Одним из возможных преемников Виллиана считается нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха, стоимость которого составляет 70 миллионов фунтов.