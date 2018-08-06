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  • «Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов

«Челси» готов продать Виллиана в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов

6 августа 2018, 15:57
2

«Челси» на этой неделе может продать полузащитника Виллиана в «Манчестер Юнайтед».

Руководство лондонцев готово опустить бразильца, если получать предложение в размере 75 миллионов фунтов стерлингов.

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри также будет рад санкционировать сделку по 29-летнему футболисту, но только если клуб найдет ему замену.

Одним из возможных преемников Виллиана считается нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха, стоимость которого составляет 70 миллионов фунтов.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Виллиан
Комментарии (2)
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hevbn 28
1533562186
Вроде бы 75 миллионов стерлингов это слишком много за 30 летнего игрока , но таков сейчас рынок особенно в Англии , если за Заха хотят 70 млн. то о чём тогда говорить, Виллиан хоть и старше Вилфрида , но он на много сильнее его. Вообще то потолок для Вилфреда это клубы в лучшем случае в середине таблицы АПЛ , в Кристал Пэлас он как раз на своём месте , тем более ,что он для них свой воспитанник , да и была у него уже попытка заиграть в большом клубе , в Ман.Юнайтед он просто "провалился" это не его вина , а просто его реальный уровень .
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Docentusa
1533562836
Не порите чушь!!!
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