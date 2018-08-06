Агент Эмболо назвал ерундой слухи об уходе игрока из «Шальке». Форвардом интересуется «Локомотив»

Не факт, что Локо вообще когда-либо был в нём заинтересован. Наплодили слухов и домыслов. Они просто не нужны друг другу.
Моментальным усилением Локо под ЛЧ он не станет. Уезжать игроку такого таланта из топ чемпионата в таком возрасте, пусть и травмами он страдает - глупо. Чтобы развиваться ему место лучше Германии явно не найти, у нас с этим дела обстоят значительно хуже.
Агент Эрдин Шакири, представляющий интересы нападающего «Шальке» Бреля Эмболо, сообщил, что его клиент не уйдет из гельзенкирхенского клуба.
По информации СМИ, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». Ранее спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель заявил, что швейцарец не хочет переезжать в Россию.
«Это все ерунда. Мы ничего не планируем. Брель Эмболо остается в «Шальке». Ни о каком переходе речи не идет», – приводит слова Шакири Basler Zeitung.
В прошлом розыгрыше Бундеслиги Эмболо провел 21 матч, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.