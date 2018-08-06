Агент Эмболо назвал ерундой слухи об уходе игрока из «Шальке». Форвардом интересуется «Локомотив»

Агент Эрдин Шакири, представляющий интересы нападающего «Шальке» Бреля Эмболо, сообщил, что его клиент не уйдет из гельзенкирхенского клуба.

По информации СМИ, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». Ранее спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель заявил, что швейцарец не хочет переезжать в Россию.

«Это все ерунда. Мы ничего не планируем. Брель Эмболо остается в «Шальке». Ни о каком переходе речи не идет», – приводит слова Шакири Basler Zeitung.

В прошлом розыгрыше Бундеслиги Эмболо провел 21 матч, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.