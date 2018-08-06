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    Агент Эмболо назвал ерундой слухи об уходе игрока из «Шальке». Форвардом интересуется «Локомотив»

    Агент Эрдин Шакири, представляющий интересы нападающего «Шальке» Бреля Эмболо, сообщил, что его клиент не уйдет из гельзенкирхенского клуба.

    По информации СМИ, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». Ранее спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель заявил, что швейцарец не хочет переезжать в Россию.

    «Это все ерунда. Мы ничего не планируем. Брель Эмболо остается в «Шальке». Ни о каком переходе речи не идет», – приводит слова Шакири Basler Zeitung.

    В прошлом розыгрыше Бундеслиги Эмболо провел 21 матч, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 августа 2018, 15:29

      Не факт, что Локо вообще когда-либо был в нём заинтересован. Наплодили слухов и домыслов. Они просто не нужны друг другу.
      Моментальным усилением Локо под ЛЧ он не станет. Уезжать игроку такого таланта из топ чемпионата в таком возрасте, пусть и травмами он страдает - глупо. Чтобы развиваться ему место лучше Германии явно не найти, у нас с этим дела обстоят значительно хуже.

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