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    Уциев – о 200-м матче в составе «Ахмата»: «С детства мечтал играть за родную команду»

    Матч второго тура российской Премьер-лиги против «Енисея» стал для капитана «Ахмата» и защитника Ризвана Уциева двухсотым в футболке грозненского клуба.

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов вручил Уциеву футболку с номером 200.

    «Еще с детства мечтал играть за родную команду, и мне посчастливилось, что удалось сыграть уже 200 матчей за «Ахмат».

    Хочу поблагодарить руководство команды и наших болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет. Постараюсь и в будущем приносить пользу нашему клубу», – сказал Уциев.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Енисей» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.08.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 августа 2018, 11:42

      Если и можно ему предъявить претензии, то уж точно не по самоотдаче. Всегда выкладывается на все сто. Молодец!

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 6 августа 2018, 11:24

      Побольше бы таких игроков, которые с детства мечтают играть за родной клуб и не меняют его на другой ни за какие деньги!

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