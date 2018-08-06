Уциев – о 200-м матче в составе «Ахмата»: «С детства мечтал играть за родную команду»

Матч второго тура российской Премьер-лиги против «Енисея» стал для капитана «Ахмата» и защитника Ризвана Уциева двухсотым в футболке грозненского клуба.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов вручил Уциеву футболку с номером 200.

«Еще с детства мечтал играть за родную команду, и мне посчастливилось, что удалось сыграть уже 200 матчей за «Ахмат».

Хочу поблагодарить руководство команды и наших болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет. Постараюсь и в будущем приносить пользу нашему клубу», – сказал Уциев.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Енисей» завершился со счетом 1:0.