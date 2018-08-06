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    Мостовой: «Локомотив» вымучивает моменты. Семину не хватает форварда»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал причины, по которым на «Локомотив» показывает низкую результативность на старте сезона.

    «Сложно назвать конкретную причину, не находясь в клубе. Лично я вижу отсутствие легкости, резкости в игре. Если вспомнить прошлый сезон, железнодорожникам удавались молниеносные атаки, главными действующими лицами которых были Джефферсон Фарфан или братья Алексей и Антон Миранчуки. Сейчас же «Локомотив» скорее вымучивает моменты. Возможно, это связано с подготовкой к сезону. Видимо, были допущены ошибки.

    Безусловно, «Локомотиву» стоит задуматься о приобретении футболиста в атакующую линию, особенно учитывая возвращение Ари в «Краснодар» по истечении срока аренды. Сейчас Семину форвардов не хватает. Делать ставку на одного Фарфана сложно, а Эдер скорее является игроком, который должен выходить на замену.

    Крыховяк? Я бы не стал называть его лучшим футболистом встречи со «Спартаком». Если бы ему удалось использовать свой момент и забить победный мяч в концовке, то этот титул принадлежал бы ему по праву. Мне понравилась его игра.

    Я помню его по выступлениям за «Севилью» и «ПСЖ». Это добротный игрок средней линии. От него не стоит ждать красивого дриблинга, мощных ударов и результативных пасов. Его главная задача – цементировать центр поля. Он отлично борется за мячи, при этом играет довольно чисто. Кроме того, еще одним его сильным качеством является умение начать атаку своей команды», – сказал Мостовой.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0.

    Источник: RT

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    06.08.2018 06:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 10:55

      Андрей Козлов ,готовый форвард да еще и "забивной".

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 августа 2018, 10:48

      Мост все больше становится похож на Уткина. Причина на поверхности - паровозы третий матч за неделю проводят, в таком режиме и защита никакая, тоьок Гилерме вытаскивает игру, а он какую-то х-ню гонит.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 августа 2018, 10:35

      Я не думаю, что появление форварда, что-то изменит в атаке! особенно если Смолов придёт! от него вообще толку не будет, это не усиление! Проблема в организации игры, видно что плохо работают фланги, нет агрессии впереди, возможно проблема в том, что для Палыча важнее сохранить нули! так сказать игра под ЛЧ! Ну в таком случае нужен форвард, который голы из ничего делает ... сам убегает, сам для себя момент создаёт, который может что-то придумать сам без помощи партнёров, как Муса в ЦСКА! Но такой форвард точно не Федя

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 августа 2018, 09:50

      Мостовой всё понимает и отлично рассказывает. Почему бы ему делом не заняться?

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 6 августа 2018, 08:10

      Походу Смолова подпишут.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 августа 2018, 08:05

      Ну в принципе прав.
      Форвард Локомотиву сейчас необходим как воздух.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 августа 2018, 07:09

      Конечно

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