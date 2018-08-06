Мостовой: «Локомотив» вымучивает моменты. Семину не хватает форварда»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал причины, по которым на «Локомотив» показывает низкую результативность на старте сезона.

«Сложно назвать конкретную причину, не находясь в клубе. Лично я вижу отсутствие легкости, резкости в игре. Если вспомнить прошлый сезон, железнодорожникам удавались молниеносные атаки, главными действующими лицами которых были Джефферсон Фарфан или братья Алексей и Антон Миранчуки. Сейчас же «Локомотив» скорее вымучивает моменты. Возможно, это связано с подготовкой к сезону. Видимо, были допущены ошибки.

Безусловно, «Локомотиву» стоит задуматься о приобретении футболиста в атакующую линию, особенно учитывая возвращение Ари в «Краснодар» по истечении срока аренды. Сейчас Семину форвардов не хватает. Делать ставку на одного Фарфана сложно, а Эдер скорее является игроком, который должен выходить на замену.

Крыховяк? Я бы не стал называть его лучшим футболистом встречи со «Спартаком». Если бы ему удалось использовать свой момент и забить победный мяч в концовке, то этот титул принадлежал бы ему по праву. Мне понравилась его игра.

Я помню его по выступлениям за «Севилью» и «ПСЖ». Это добротный игрок средней линии. От него не стоит ждать красивого дриблинга, мощных ударов и результативных пасов. Его главная задача – цементировать центр поля. Он отлично борется за мячи, при этом играет довольно чисто. Кроме того, еще одним его сильным качеством является умение начать атаку своей команды», – сказал Мостовой.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0.