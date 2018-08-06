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Геркус: «Локомотиву» нужен нападающий-киллер»

6 августа 2018, 00:39
9

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о поисках клубом нападающего. Ранее «Бомбардир» писал, что в команду может перейти форвард сборной России Федор Смолов.

«У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы ещe разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера.

Мы общались с партнeрами агентства, которое помогало нам с приобретением Бенедикта Хeведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ»..

«Локомотив» осенью сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (9)
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vladik12
1533505301
Хорошо хоть не нападающий-наркоман.
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кузнецов артем
1533505853
Бакка Вэлбэк Смолов Рондон Старидж Ориги, если никто из этих не устраивает по каким то причинам, то надейтесь на скаутов, но ни могут Шкулетича подвезти
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serppion
1533518246
А точно ли Федя - киллер? Он в последнее время Иудушку напоминает.
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prezent2017
1533520879
Сходи в ЧВК, там много таких с автоматами.
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yorgenbarenz
1533530078
Киллер-нехорошее слово,но в Бундеслиге все бросили работу и начали искать для России форварда,склонного к тяжким преступлениям ....
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KalterJax
1533541149
Ну это точно не Федя! даже не вздумайте его брать! Рассчитываю на Эмболо! потому что Бакке уже 31 и на ЧМ не впечатлил!
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Полная Канистра
1533568979
да уж жаргон бандитский присувствует у геркуса
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zigbert
1533627083
В прошлом сезоне Локомотив обходился и без киллера.
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