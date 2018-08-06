Геркус: «Локомотиву» нужен нападающий-киллер»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о поисках клубом нападающего. Ранее «Бомбардир» писал, что в команду может перейти форвард сборной России Федор Смолов.

«У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы ещe разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера.

Мы общались с партнeрами агентства, которое помогало нам с приобретением Бенедикта Хeведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ»..

«Локомотив» осенью сыграет в Лиге чемпионов.