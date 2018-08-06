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    Геркус: «Локомотиву» нужен нападающий-киллер»

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о поисках клубом нападающего. Ранее «Бомбардир» писал, что в команду может перейти форвард сборной России Федор Смолов.

    «У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы ещe разнообразить немного эту позицию. Хотим нападающего с качествами киллера.

    Мы общались с партнeрами агентства, которое помогало нам с приобретением Бенедикта Хeведеса, и они говорят, что вся Бундеслига ищет нападающего-киллера», – сказал Геркус в эфире «Матч ТВ»..

    «Локомотив» осенью сыграет в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 00:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 10:31

      В прошлом сезоне Локомотив обходился и без киллера.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 августа 2018, 18:22

      да уж жаргон бандитский присувствует у геркуса

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 августа 2018, 10:39

      Ну это точно не Федя! даже не вздумайте его брать! Рассчитываю на Эмболо! потому что Бакке уже 31 и на ЧМ не впечатлил!

      0
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      Рейтинг: +263

      Саладин > KalterJax 6 августа 2018, 11:02

      Эмболо, было бы шикарно. Но спорт. директор и агент уже опровергли переход((( Федя сойдет на безрыбье, но пока лучше уж Бакка, он хоть как-то под определение киллер подходит.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 07:34

      Киллер-нехорошее слово,но в Бундеслиге все бросили работу и начали искать для России форварда,склонного к тяжким преступлениям ....

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 августа 2018, 05:01

      Сходи в ЧВК, там много таких с автоматами.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 августа 2018, 04:17

      А точно ли Федя - киллер? Он в последнее время Иудушку напоминает.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 августа 2018, 00:50

      Бакка Вэлбэк Смолов Рондон Старидж Ориги, если никто из этих не устраивает по каким то причинам, то надейтесь на скаутов, но ни могут Шкулетича подвезти

      0
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 6 августа 2018, 00:41

      Хорошо хоть не нападающий-наркоман.

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