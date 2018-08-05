Завтра «Локомотив» решит вопрос по трансферу Смолова

«Локомотив» назначил на понедельник, 6 августа, заседание трансферного комитета клуба. В этот орган, в частности, входят главный тренер Юрий Семин и генеральный директор Илья Геркус.

Руководители клуба будут решать, стоит ли клубу покупать форварда «Краснодара» Федора Смолова. Будут рассмотрены и другие кандидатуры на усиление атаки.

Ранее «Бомбардир» писал, что южане хотят получить за нападающего 10 миллионов евро.