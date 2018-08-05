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    Завтра «Локомотив» решит вопрос по трансферу Смолова

    «Локомотив» назначил на понедельник, 6 августа, заседание трансферного комитета клуба. В этот орган, в частности, входят главный тренер Юрий Семин и генеральный директор Илья Геркус.

    Руководители клуба будут решать, стоит ли клубу покупать форварда «Краснодара» Федора Смолова. Будут рассмотрены и другие кандидатуры на усиление атаки.

    Ранее «Бомбардир» писал, что южане хотят получить за нападающего 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2018 21:12
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 10:11

      как бы не пожалеть потом об этом приобретении, нужно хорошенько подумать и все взвесить.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 07:43

      Возможно и пригодится.В Локо некому завершать.Но может и так пойти,что через месяц судьи на поле будут советовать ему чем-то заедать выпитое в перерыве.

      0
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      Рейтинг: +5471

      Дядя Серёжа 6 августа 2018, 06:26

      Краснодар уходит с гонки? За Амкаром?

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 августа 2018, 23:23

      купят за 10 потом за15 продадут в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 23:00

      Результативностью не отличаются все команды РПЛ и форвады сейчас будут востребованы.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 августа 2018, 22:08

      Хевельдес провальный трансфер, Крыховяк аренда с непонятными правами выкупа, Эдер игрок одного матча, а не целого сезона, Идову он более защитный чем Рыбус и взяли его свободным агентом и возраст у него всего 26 хорошее приобретение, но если возьмут еще Смолова то компания будет через чур дорогая и провальная компания

      -3
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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > кузнецов артем 5 августа 2018, 23:01

      Да у нас тут эксперт провидец

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > iluha1907 6 августа 2018, 00:34

      А что тут предвидеть, если у Хеведес по зп в топ5 РПЛ кстати вместе с Чорлукой, а в прошлом сезоне Локо пропустил меньше всех, глупо усиливать эту позицию столь дорогим игроком, который не факт что и выиграет конкуренцию у Кверквелии. Крыховяка взяли но продлили контракт с Тарасовым, теперь в опорной зоне перебор игроков. Хотя если подумать трансфер Смолова на фоне этих еще будет не таким глупым...

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      Рейтинг: +310

      iluha1907 > 6 августа 2018, 17:23

      Интересно было бы посмотреть ваше мнение по поводу переходов Фарфана и Денисова где наверно все тоже было на поверхности. Какой смысл делать преждевременные выводы?

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 5 августа 2018, 21:56

      Не приведи Господь! Одумайтесь и приобретите нормального напа.

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 августа 2018, 21:54

      Только ему подарят собственную электричку за 9 Лямов, чтоб без аварий.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 августа 2018, 21:39

      Смолов без Дзюбы,деньги на ветер...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 21:33

      Перед тем как подписать и определиться с его "личкой", принять зачёт по ПДД, правилам поведения в общественных местах и на футбольном поле. Установить жёсткую систему штрафов, чтобы футбольная жизнь малиной не казалась, если ему по паспорту 28 лет, а так и не повзрослел...

      3
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