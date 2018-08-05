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  • Рейнгольд: «Мне сказали, что Еременко уже подписал контракт со «Спартаком»

Рейнгольд: «Мне сказали, что Еременко уже подписал контракт со «Спартаком»

5 августа 2018, 18:02
8

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, что полузащитник Роман Еременко стал игроком красно-белых.

«Сегодня мне сказали, что контракт с Еременко уже подписан. Он поможет «Спартаку»: Роман играть умеет, хороший мастер. Главное – в какой он физической форме, все-таки два года не играл, а это большой срок. К тому же ему 31 год, не такой уж он и молодой. Если Каррера его приглашает, значит, он его видел в деле», – сказал Рейнгольд.

Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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Eddyson
1533482052
Кто сказал? Бабульки у подъезда на утренней планёрке?
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sergeIKAZ
1533482126
Да, вызывает противоречивые ощущения по этому поводу...
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derrik2000
1533482317
Дед, а почему, "мне сказали"? Открыл бы в инете "Бомбардир.ру": здесь эта новость да-а-авно уже есть! ))))))))))))))))))))))))))
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OfaZavr
1533484597
сейчас не то время чтобы просто на слово верить, мало ли кто кому и что сказал. но честно признаться все равно настораживает...
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Мары
1533485999
На сайте Спартака запись о подписание Ерёмы есть ? Нет. На нет и суда нет.
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Serjoga
1533488968
Неужели Федун перестал "дружить с головой"? Писали, что Еременко ищет ДЕНЕЖНЫЙ контракт на 2-3 месяца, чтобы зимой заключить контракт с еще большей суммой и уйти из клуба свободным агентом! Если Федун заключил с ним контракт на таких условиях, то.....
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zigbert
1533496389
Ждем официальное подтверждение.
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