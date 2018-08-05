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    Рейнгольд: «Мне сказали, что Еременко уже подписал контракт со «Спартаком»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, что полузащитник Роман Еременко стал игроком красно-белых.

    «Сегодня мне сказали, что контракт с Еременко уже подписан. Он поможет «Спартаку»: Роман играть умеет, хороший мастер. Главное – в какой он физической форме, все-таки два года не играл, а это большой срок. К тому же ему 31 год, не такой уж он и молодой. Если Каррера его приглашает, значит, он его видел в деле», – сказал Рейнгольд.

    Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2018 18:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 5 августа 2018, 22:13

      Ждем официальное подтверждение.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 августа 2018, 20:09

      Неужели Федун перестал "дружить с головой"? Писали, что Еременко ищет ДЕНЕЖНЫЙ контракт на 2-3 месяца, чтобы зимой заключить контракт с еще большей суммой и уйти из клуба свободным агентом! Если Федун заключил с ним контракт на таких условиях, то.....

      2
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      Рейтинг: +451

      frizom > Serjoga 7 августа 2018, 12:19

      ну пока Федун ничего не подписал, да и трудно судить. Про Адриано и 5 мультов контракта тоже писали, и про пассажира говорили. А вышло иначе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 19:19

      На сайте Спартака запись о подписание Ерёмы есть ? Нет.
      На нет и суда нет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 18:56

      сейчас не то время чтобы просто на слово верить, мало ли кто кому и что сказал. но честно признаться все равно настораживает...

      4
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      Рейтинг: +20925

      derrik2000 5 августа 2018, 18:18

      Дед, а почему, "мне сказали"?
      Открыл бы в инете "Бомбардир.ру": здесь эта новость да-а-авно уже есть! ))))))))))))))))))))))))))

      5
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 5 августа 2018, 18:15

      Да, вызывает противоречивые ощущения по этому поводу...

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 августа 2018, 18:14

      Кто сказал? Бабульки у подъезда на утренней планёрке?

      4
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