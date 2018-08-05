Рейнгольд: «Мне сказали, что Еременко уже подписал контракт со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о том, что полузащитник Роман Еременко стал игроком красно-белых.

«Сегодня мне сказали, что контракт с Еременко уже подписан. Он поможет «Спартаку»: Роман играть умеет, хороший мастер. Главное – в какой он физической форме, все-таки два года не играл, а это большой срок. К тому же ему 31 год, не такой уж он и молодой. Если Каррера его приглашает, значит, он его видел в деле», – сказал Рейнгольд.

Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»