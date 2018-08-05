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  • Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»

Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»

5 августа 2018, 15:11
11

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, отказался комментировать информацию о переходе игрока в «Спартак».

«Пусть пишут, комментировать здесь нечего. Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

После 6 августа сыну можно будет тренироваться официально. Тренировки с командой – это совсем другое, а через два месяца он сможет уже играть в футбол. Давайте подождем, а пока комментировать разные новости нет смысла», – сказал Еременко-старший.

Ранее MTV Sport сообщало, что игрок подписал контракт со «Спартаком».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман
Комментарии (11)
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Project Бабангида
1533471364
фу ты...! когда заголовок бегло читал, показалось что от сына отказался
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hevbn 28
1533472265
Мне всегда нравился Роман и в Рубине и в ЦСКА и в Киеве , он то ,что называется игрок с "изюминкой" , таких игроков хочет видеть у себя каждый тренер , он по стабильней будет чем Ивелин и Джано , да и ещё злой по хорошему и соскучившийся по футболу , по моему не плохой игрок для Спартака.
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ruded
1533472521
неужто семейное?
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serppion
1533472895
По заголовку думал, сейчас бомба грохнет. Оказалось, очередной пшик от Бомбардира...
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KOLBIS
1533472925
Сможет ли,вопрос риторический...
Ответить
kvm
1533481297
Боже, Спартак храни - наркошу Ерёменко отведи!
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OfaZavr
1533483871
может все же это просто слухи, хоть бы сказал что насчет Спартака это выдумки а там уж неважно куда решит перейти.
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prezent2017
1533484959
Финляндия - для финнов!
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zigbert
1533494709
Трудно даже определить ,каковы сейчас его кондиции?
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