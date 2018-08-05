Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»

Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, отказался комментировать информацию о переходе игрока в «Спартак».

«Пусть пишут, комментировать здесь нечего. Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

После 6 августа сыну можно будет тренироваться официально. Тренировки с командой – это совсем другое, а через два месяца он сможет уже играть в футбол. Давайте подождем, а пока комментировать разные новости нет смысла», – сказал Еременко-старший.

Ранее MTV Sport сообщало, что игрок подписал контракт со «Спартаком».