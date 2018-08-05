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    Отец Еременко отказался комментировать переход Романа в «Спартак»

    Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, отказался комментировать информацию о переходе игрока в «Спартак».

    «Пусть пишут, комментировать здесь нечего. Могу сказать, что Рома находится в хорошей форме, очень соскучился по футболу и ждет своего возвращения.

    После 6 августа сыну можно будет тренироваться официально. Тренировки с командой – это совсем другое, а через два месяца он сможет уже играть в футбол. Давайте подождем, а пока комментировать разные новости нет смысла», – сказал Еременко-старший.

    Ранее MTV Sport сообщало, что игрок подписал контракт со «Спартаком».

    Источник: Р-Спорт

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    05.08.2018 15:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 21:45

      Трудно даже определить ,каковы сейчас его кондиции?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 августа 2018, 19:02

      Финляндия - для финнов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 18:44

      может все же это просто слухи, хоть бы сказал что насчет Спартака это выдумки а там уж неважно куда решит перейти.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 5 августа 2018, 18:01

      Боже, Спартак храни - наркошу Ерёменко отведи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 августа 2018, 15:42

      Сможет ли,вопрос риторический...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2018, 15:41

      По заголовку думал, сейчас бомба грохнет. Оказалось, очередной пшик от Бомбардира...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1320

      ruded 5 августа 2018, 15:35

      неужто семейное?

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 августа 2018, 15:31

      Мне всегда нравился Роман и в Рубине и в ЦСКА и в Киеве , он то ,что называется игрок с "изюминкой" , таких игроков хочет видеть у себя каждый тренер , он по стабильней будет чем Ивелин и Джано , да и ещё злой по хорошему и соскучившийся по футболу , по моему не плохой игрок для Спартака.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > sssrspartak 5 августа 2018, 16:28

      Может быть и так.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 5 августа 2018, 15:16

      фу ты...! когда заголовок бегло читал, показалось что от сына отказался

      6
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