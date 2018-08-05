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  • Семин: «Спартак» играет в Лиге чемпионов и уровень готовности у них выше, чем у нас»

Семин: «Спартак» играет в Лиге чемпионов и уровень готовности у них выше, чем у нас»

5 августа 2018, 17:39
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Первый тайм в матче «Локомотив» — «Спартак» был полностью за красно-белыми. «Спартак» имел больше моментов и лучше играл. Во втором тайме мы выровняли игру, и, думаю, преимущество было уже у нас. Хорошая игра. Наверное, у «Спартака», так как он играет в Лиге чемпионов, уровень готовности немного выше, чем у нас.

Хеведес прилетел в Москву, но с ним я еще не общался. Сделаем это позже», – сказал Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий
Комментарии (7)
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derrik2000
1533482683
У Спартака не "уровень готовности" выше (хотя и это присутствует), а МАСТЕРСТВО игроков намного выше, чем у твоих "вАробышков"! Повезло в прошлом сезоне - сиди и не чирикай: больше ТАК не повезёт. Спартак в прошлом году БЕЗДАРНО упустил не только чемпионство, но и 2-е место, дающее право без "стыков" играть в ЛЧ. В этом сезоне "шара" закончилась!
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Yev
1533482768
Вот кто реальный эксперт и профессионал, приятно слышать подобное от такого специалиста.
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Мары
1533486108
Ну всё честно и по делу. Спасибо Юрий Палыч.
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zigbert
1533495616
В этом Семин объективен.
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