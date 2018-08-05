Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Спартак» играет в Лиге чемпионов и уровень готовности у них выше, чем у нас»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Первый тайм в матче «Локомотив» — «Спартак» был полностью за красно-белыми. «Спартак» имел больше моментов и лучше играл. Во втором тайме мы выровняли игру, и, думаю, преимущество было уже у нас. Хорошая игра. Наверное, у «Спартака», так как он играет в Лиге чемпионов, уровень готовности немного выше, чем у нас.

    Хеведес прилетел в Москву, но с ним я еще не общался. Сделаем это позже», – сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2018 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 22:00

      В этом Семин объективен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 августа 2018, 19:21

      Ну всё честно и по делу.
      Спасибо Юрий Палыч.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 августа 2018, 18:26

      Вот кто реальный эксперт и профессионал, приятно слышать подобное от такого специалиста.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 5 августа 2018, 18:24

      У Спартака не "уровень готовности" выше (хотя и это присутствует), а МАСТЕРСТВО игроков намного выше, чем у твоих "вАробышков"!
      Повезло в прошлом сезоне - сиди и не чирикай: больше ТАК не повезёт.
      Спартак в прошлом году БЕЗДАРНО упустил не только чемпионство, но и 2-е место, дающее право без "стыков" играть в ЛЧ.
      В этом сезоне "шара" закончилась!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > derrik2000 5 августа 2018, 18:34

      Вот есть же болельщики Спартака с которыми реально приятно общаться. А ты просто придурковатый.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Антибиотик 5 августа 2018, 18:35

      К себе это определение "придурковатый" примени. )))))))))))))))))))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Антибиотик 5 августа 2018, 19:07

      в принципе по сути...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11