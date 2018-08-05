Семин: «Спартак» играет в Лиге чемпионов и уровень готовности у них выше, чем у нас»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче 2-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Первый тайм в матче «Локомотив» — «Спартак» был полностью за красно-белыми. «Спартак» имел больше моментов и лучше играл. Во втором тайме мы выровняли игру, и, думаю, преимущество было уже у нас. Хорошая игра. Наверное, у «Спартака», так как он играет в Лиге чемпионов, уровень готовности немного выше, чем у нас.

Хеведес прилетел в Москву, но с ним я еще не общался. Сделаем это позже», – сказал Семин.