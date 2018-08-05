Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лопетеги: «Модрич – игрок «Реала». Уверен, он и останется им»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал возможный уход полузащитника Луки Модрича из клуба.

    «Модрич – выдающийся игрок, мы ждем его с распростертыми объятиями. Я говорил с ним после превосходного для него ЧМ, посмотрим, сможет ли он сыграть 15 августа в Суперкубке Европы – нашей первой большой цели в сезоне.

    Я сказал ему, что мне нравится его игра, я люблю его, он это знает. Он будет счастлив играть в тот футбол, в который он уже играл в «Реале». Лука – игрок «Реала» и останется им, я уверен, – сказал Лопетеги.

    Модрич встретится с Пересом и обсудит возможный переход в «Интер»

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2018 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 21:27

      Уверен ли в этом сам Модрич?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 5 августа 2018, 13:03

      местами выглядит как слова прощания

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 августа 2018, 13:02

      Вот и ладушки...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11