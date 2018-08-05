Лопетеги: «Модрич – игрок «Реала». Уверен, он и останется им»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал возможный уход полузащитника Луки Модрича из клуба.

«Модрич – выдающийся игрок, мы ждем его с распростертыми объятиями. Я говорил с ним после превосходного для него ЧМ, посмотрим, сможет ли он сыграть 15 августа в Суперкубке Европы – нашей первой большой цели в сезоне.

Я сказал ему, что мне нравится его игра, я люблю его, он это знает. Он будет счастлив играть в тот футбол, в который он уже играл в «Реале». Лука – игрок «Реала» и останется им, я уверен, – сказал Лопетеги.

Модрич встретится с Пересом и обсудит возможный переход в «Интер»