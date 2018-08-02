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    Модрич встретится с Пересом и обсудит возможный переход в «Интер»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич встретится с президентом клуба Флорентино Переса и обсудит возможный уход из команды. Игроком интересуется «Интер».

    Сейчас Модрич в отпуске. Когда футболист вернется в Мадрид, он встретится с Пересом. «Интер» ждет результатов этой встречи, чтобы понять, реален ли трансфер.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Модрич может попросить Переса отпустить его в другую команду.

    Перес: «Модрич может уйти из «Реала», только если кто-то заплатит за него 750 миллионов»

    Источник: Gianlucadimarzio

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    02.08.2018 20:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 15:17

      Если еще и Модрич уйдет. Плохи будут дела у Реала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 августа 2018, 21:07

      Реал раскупают

      1
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