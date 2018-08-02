Модрич встретится с Пересом и обсудит возможный переход в «Интер»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич встретится с президентом клуба Флорентино Переса и обсудит возможный уход из команды. Игроком интересуется «Интер».

Сейчас Модрич в отпуске. Когда футболист вернется в Мадрид, он встретится с Пересом. «Интер» ждет результатов этой встречи, чтобы понять, реален ли трансфер.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Модрич может попросить Переса отпустить его в другую команду.

Перес: «Модрич может уйти из «Реала», только если кто-то заплатит за него 750 миллионов»