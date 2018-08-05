Защитник «Урала» Балажиц: «Необходимо собрать силы и быть мужиками»

Защитник «Урала» Грегор Балажиц призвал команду собраться после поражения от «Краснодара» в матче 2-го тура чемпионата России. До этого екатеринбуржцы уступили «Анжи» (0:1).

«Могли, конечно, по-другому закончить этот матч, и очень жалко за потерянные очки дома. Казалось, вот мы повели в первом тайме, но во втором тайме плохо начали и получили ответный гол. Не пускали «Краснодар» и не давали им больших шансов, но наша команда не забила, а они забили два и победили.

Настроение не может быть хорошим. Но мы профессионалы, мы должны двигаться вперед. Надо смотреть дальше. С «Динамо» нужно брать очки. Необходимо собрать силы и быть мужиками», – сказал Балажиц.