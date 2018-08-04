Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера – о ничьей с «Локомотивом»: «Публика сегодня повеселилась»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

    «В первом тайме сыграли лучше, но и во втором действовали неплохо. Правда, во втором тайме ошиблись в нескольких передачах, которые привели к контратакам. И у нас были моменты, и у «Локомотива».

    Мы старались показывать свою игру. В принципе, публика сегодня повеселилась», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Спартак» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2018 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:30

      неправильное слово просто подобрал Массимо, веселье не было, особенно во втором тайме.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 22:56

      Хорошее веселье смотреть встречу автобуса с троллейбусом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 22:30

      Веселья конечно было мало.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 августа 2018, 22:15

      Если бы поляк на последней секунде не простил "Спартак", фанаты красно-белых просто зае***лись бы хихикать. И особенно веселить удавалось Попову. Он почти как и его знаменитый однофамилец "солнечный клоун" Олег Попов очень старался рассмешить публику. Его для этого и держат?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 4 августа 2018, 22:14

      Поднажмем. Есть чем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 августа 2018, 21:56

      Мне особенно весело во втором тайме стало когда Локо контро атаковать начал.Вот уже где я веселился то не по детски.
      Столько моментов мы не использовали, охренеть.Опять проблема с реализацией началась.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 августа 2018, 21:55

      Публика неистовствала!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 4 августа 2018, 21:51

      Спартак чемпион!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 4 августа 2018, 21:51

      да, было весело... аж АД понялось(((

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 августа 2018, 21:49

      Чемпионат вообще начался "весело". Игры нет, голов нет,желания смотреть нет.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11