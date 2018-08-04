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  • Каррера – о ничьей с «Локомотивом»: «Публика сегодня повеселилась»

Каррера – о ничьей с «Локомотивом»: «Публика сегодня повеселилась»

4 августа 2018, 21:25
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«В первом тайме сыграли лучше, но и во втором действовали неплохо. Правда, во втором тайме ошиблись в нескольких передачах, которые привели к контратакам. И у нас были моменты, и у «Локомотива».

Мы старались показывать свою игру. В принципе, публика сегодня повеселилась», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице.

Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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oyabun
1533407636
А в чем "веселье", уважаемый Массимо? В том что имея неоспоримое преимущество, так и не забили ни одного гола?! Или в том что благодаря этой ничьей в лидерах Зенит?! Не "весело", а очень обидно! Имхо.
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Eddyson
1533407673
Когда на замену выходил Луис, я веселился. Но когда к кромке поля подошёл Попов, веселье как ветром сдуло. А уж когда Самедов показывал бутсы судье, я понял, что мы опять начинаем играть в неувлекательную игру "Подари очки ближнему своему, ибо он слабее". Извините, но как то так...
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derrik2000
1533407872
Да уж... Повеселилась публика... Особенно во втором тайме после "обрезов"... С пузырьком валокордина в руках...
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Fancyfall
1533408692
да, было весело... аж АД понялось(((
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Лошак
1533408703
Спартак чемпион!
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Опорник84
1533408902
Публика неистовствала!!!!!!
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Мары
1533408985
Мне особенно весело во втором тайме стало когда Локо контро атаковать начал.Вот уже где я веселился то не по детски. Столько моментов мы не использовали, охренеть.Опять проблема с реализацией началась.
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tesch
1533410092
Поднажмем. Есть чем.
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zigbert
1533411009
Веселья конечно было мало.
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OfaZavr
1533454226
неправильное слово просто подобрал Массимо, веселье не было, особенно во втором тайме.
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