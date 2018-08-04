Каррера – о ничьей с «Локомотивом»: «Публика сегодня повеселилась»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

«В первом тайме сыграли лучше, но и во втором действовали неплохо. Правда, во втором тайме ошиблись в нескольких передачах, которые привели к контратакам. И у нас были моменты, и у «Локомотива».

Мы старались показывать свою игру. В принципе, публика сегодня повеселилась», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице.

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