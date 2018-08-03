РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» ничью в матче с «Динамо»

В матче 2-го тура РПЛ «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью – 1:1. У хозяев гол забил Федор Черных, у гостей – Дмитрий Полоз.

Казанский клуб набрал четыре очка и временно возглавил турнирную таблицу.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Черных, 14; 1:1 – Полоз, 52.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов (Темников, 76), Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 88), Панченко, Луценко (Марков, 63).

«Рубин»: Джанаев, Навас, Цаллагов, Байрамян, Флорес, Уремович (Сорокин, 46), Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 19).

Предупреждения: Соу, 35; Панченко, 45+2; Марков, 64 – нет.

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Турнирная таблица РФПЛ