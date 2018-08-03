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РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» ничью в матче с «Динамо»

3 августа 2018, 21:25
18

В матче 2-го тура РПЛ «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью – 1:1. У хозяев гол забил Федор Черных, у гостей – Дмитрий Полоз.

Казанский клуб набрал четыре очка и временно возглавил турнирную таблицу.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Черных, 14; 1:1 – Полоз, 52.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов (Темников, 76), Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 88), Панченко, Луценко (Марков, 63).

«Рубин»: Джанаев, Навас, Цаллагов, Байрамян, Флорес, Уремович (Сорокин, 46), Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 19).

Предупреждения: Соу, 35; Панченко, 45+2; Марков, 64 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин
Комментарии (18)
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a-rakhmatov
1533320960
Рубин показал хорошую игру....очень жаль, что травмирован Азмун...
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Вомбат
1533320986
Неплохая игра по скоростям, по накалу, а во втором тайме и по качеству. Если бы ее судил адекватный судья, он имела бы шансы называться хорошей игрой. Но где ж их взять, адекватных и притом честных судей?
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ВикторВВ
1533321077
Динамо явне команда не на вылет с премьер лиги Но на что они будут претендовать в этом сезоне (в виду очередных «моментов» в клубе с руководством) Так то состав не самый ведь унылый
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Mirak92
1533321491
Как обычно .Два клуба с не плохим именем,прописку в середняк делают.Уныло ребята.Удачи вам в будущем.
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FanatSerj
1533322466
ну уже поживее чем в первом туре, могли и поболя забить за двоих. Улыбнул Байромян, в Ростове на подмене играл, а тут у Бекиича чуть ли не лидер команды, и с аута кидает и угловые подает, и в атаке и в защите. Ну и Соу у Динамо хорош, первый матч 13 км на одно лицо отбегал и тут тоже точно от пару голов свой клуб спас. По поводу ребрендинга канала матч-премьер, что прям кисло, никакой статистики не показали, интервью тренеров после матча не показали, за что платить то ? Остаюсь на сопке.
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Qranat
1533322758
Не Полоз, а армянский свистун принес ничью Динамо - при таком арбитраже, казанским ребятам нужно сказать спасибо, что переломили ход матч, а в концовке вообще задавили столичных и Хохлов в суматохе убирал проштрафившихся на карточках костоломов и выпускал в защиту доп. силы, чтобы спасти ничейку. Саша Бухаров молодец, такие пасы выдавал Полозу и КО и будь арбитр объективен, счет бы был в пользу Казани. На Спорт-Экспрессе сразу кинулись оправдывать свистуна Кукуяна, любимца ВСО Динамо. Ну конечно… Это же не рубиновых армянин прощал, а бригаду силовиков, которую Кукуян и в прошлом году тащил за уши, помогая им выигрывать даже в гостях. Двоих динамовцев нужно было выгонять за вторую желтую и пеналь на Бухарове назначать… и Рыкова удалять, срезавшего Азмуна. Оказывается Кукуян был любимчиков силовика Будогосского и тот его активно назначал на матчи всех динамовцев, от московских до питерских (помните кубковый матч с Зенитом 3-2) и всегда УСПЕШНО со скандалом, побеждали ДИНАМОВЦЫ.. И он все-равно, выживал и через некоторое время, вновь выходил. И вот настало время уже вновь спасать столичное, а заодно и утопить зарвавшийся «Рубин» — задача выполнена, господин ЕГОРОВ Александр (нынешний рулевой арбитров)... Лидера «Рубина» сломали (и сломавшему ничего не было), пару игроков голубых не удалили и пенальти в их ворота простили… А сколько фолов им простили вообще, не считали ??? Ничего не меняется в этом болоте, под названием рос. футбол — все для столиц, а на региональные клубы и их болельщиков, решалам РПЛ и РФС ПЛЕВАТЬ.
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Viper for CSKA
1533324256
Соу - монстр. Вот на кого имеет смысл ЦСКА внимание обратить, а не всяких разведчиков с сомнительным состоянием здоровья и сомнительного качества подписывать.
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prezent2017
1533330901
Интересная была игра, наконец-то! Связка Бухи и Полоза заработала. Берегитесь соперники!
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СашкаГуров
1533363562
Динамо вперёд!!!!
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zigbert
1533379133
Полоз в Рубине выглядит более уверенно.
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