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    РПЛ. Гол Полоза принес «Рубину» ничью в матче с «Динамо»

    В матче 2-го тура РПЛ «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью – 1:1. У хозяев гол забил Федор Черных, у гостей – Дмитрий Полоз.

    Казанский клуб набрал четыре очка и временно возглавил турнирную таблицу.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Черных, 14; 1:1 – Полоз, 52.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов (Темников, 76), Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Черных (Рауш, 88), Панченко, Луценко (Марков, 63).

    «Рубин»: Джанаев, Навас, Цаллагов, Байрамян, Флорес, Уремович (Сорокин, 46), Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 19).

    Предупреждения: Соу, 35; Панченко, 45+2; Марков, 64 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 21:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 13:38

      Полоз в Рубине выглядит более уверенно.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 августа 2018, 09:19

      Динамо вперёд!!!!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 августа 2018, 04:08

      Динамо держится!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 00:15

      Интересная была игра, наконец-то! Связка Бухи и Полоза заработала. Берегитесь соперники!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 3 августа 2018, 22:24

      Соу - монстр. Вот на кого имеет смысл ЦСКА внимание обратить, а не всяких разведчиков с сомнительным состоянием здоровья и сомнительного качества подписывать.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Viper for CSKA 4 августа 2018, 00:15

      Не будь судейка бздун, раза три мог бы его выгнать. Один раз прямой красной.

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 августа 2018, 22:21

      И судья продажный тоже,всю игру свистел в одну сторону,народ просто болдел,где их только учат,дети ведь на них смотрят,а им всё по ,,,,,,,,,,,,,

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > gennadiy 4 августа 2018, 00:16

      Да ладно, чистый пен на Бухе ментам не поставил. Нечего жаловаться.

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      Рейтинг: +104

      itarnmag 3 августа 2018, 22:08

      Когда говорят,что в стране плохая медицина,я отвечаю,а почему она должна быть луч-ше,чем все остальное? Когда говорят,что в нашем футболе плохие судьи,могу ответить,а почему они должны быть лучше,чем весь наш футбол?Кстати,мы видели на чемпионате мира бездарное судейство иностранных судей

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      Рейтинг: +429

      Qranat 3 августа 2018, 21:59

      Не Полоз, а армянский свистун принес ничью Динамо - при таком арбитраже, казанским ребятам нужно сказать спасибо, что переломили ход матч, а в концовке вообще задавили столичных и Хохлов в суматохе убирал проштрафившихся на карточках костоломов и выпускал в защиту доп. силы, чтобы спасти ничейку. Саша Бухаров молодец, такие пасы выдавал Полозу и КО и будь арбитр объективен, счет бы был в пользу Казани. На Спорт-Экспрессе сразу кинулись оправдывать свистуна Кукуяна, любимца ВСО Динамо. Ну конечно… Это же не рубиновых армянин прощал, а бригаду силовиков, которую Кукуян и в прошлом году тащил за уши, помогая им выигрывать даже в гостях. Двоих динамовцев нужно было выгонять за вторую желтую и пеналь на Бухарове назначать… и Рыкова удалять, срезавшего Азмуна. Оказывается Кукуян был любимчиков силовика Будогосского и тот его активно назначал на матчи всех динамовцев, от московских до питерских (помните кубковый матч с Зенитом 3-2) и всегда УСПЕШНО со скандалом, побеждали ДИНАМОВЦЫ.. И он все-равно, выживал и через некоторое время, вновь выходил. И вот настало время уже вновь спасать столичное, а заодно и утопить зарвавшийся «Рубин» — задача выполнена, господин ЕГОРОВ Александр (нынешний рулевой арбитров)... Лидера «Рубина» сломали (и сломавшему ничего не было), пару игроков голубых не удалили и пенальти в их ворота простили… А сколько фолов им простили вообще, не считали ??? Ничего не меняется в этом болоте, под названием рос. футбол — все для столиц, а на региональные клубы и их болельщиков, решалам РПЛ и РФС ПЛЕВАТЬ.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 21:54

      ну уже поживее чем в первом туре, могли и поболя забить за двоих.
      Улыбнул Байромян, в Ростове на подмене играл, а тут у Бекиича чуть ли не лидер команды, и с аута кидает и угловые подает, и в атаке и в защите.
      Ну и Соу у Динамо хорош, первый матч 13 км на одно лицо отбегал и тут тоже точно от пару голов свой клуб спас.
      По поводу ребрендинга канала матч-премьер, что прям кисло, никакой статистики не показали, интервью тренеров после матча не показали, за что платить то ?
      Остаюсь на сопке.

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 августа 2018, 21:38

      Как обычно .Два клуба с не плохим именем,прописку в середняк делают.Уныло ребята.Удачи вам в будущем.

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