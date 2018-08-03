«Зенит» официально покинул «Петровский». Стадион вернулся под управление города

А Турбостроитель отгрохали на Охте для кого...?
Месяц менты охраняли,житья не давали..
никто даже тренироваться не приехал...
Снесут ,на хиер на очередной Бизнес -комод территорию освободят...
Напротив кладбища..Мать вас всех..
В среду, 1 августа, «Зенит» окончательно покинул «Петровский».
У петербуржцев истек срок арендного договора. На днях сотрудники клуба забрали последние вещи со стадиона и переехали на «Санкт-Петербург».
Впервые с 2009 года «Петровский» вернулся в полноценное управление города.
Вместе с «Петровским» «Зенит» планирует прекратить эксплуатацию и малой спортивной арены, на которой выступает «Зенит-2» и молодежная команда.
«Зенит-2» останется на МСА до конца сезона, после чего переедет в клубную академию на улице Верности. Молодежка же будет выступать на «Нова Арене» в Калининском районе на Гражданском проспекте.