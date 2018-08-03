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    «Зенит» официально покинул «Петровский». Стадион вернулся под управление города

    В среду, 1 августа, «Зенит» окончательно покинул «Петровский».

    У петербуржцев истек срок арендного договора. На днях сотрудники клуба забрали последние вещи со стадиона и переехали на «Санкт-Петербург».

    Впервые с 2009 года «Петровский» вернулся в полноценное управление города.

    Вместе с «Петровским» «Зенит» планирует прекратить эксплуатацию и малой спортивной арены, на которой выступает «Зенит-2» и молодежная команда.

    «Зенит-2» останется на МСА до конца сезона, после чего переедет в клубную академию на улице Верности. Молодежка же будет выступать на «Нова Арене» в Калининском районе на Гражданском проспекте.

    Источник: Fontanka.ru

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    03.08.2018 16:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2018, 20:18

      А Турбостроитель отгрохали на Охте для кого...?
      Месяц менты охраняли,житья не давали..
      никто даже тренироваться не приехал...
      Снесут ,на хиер на очередной Бизнес -комод территорию освободят...
      Напротив кладбища..Мать вас всех..

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 18:32

      ага и Тосно аннигилировалось и Динамо Спб свалило, зовите Басту из Ростова он после 23-го сентября освободиться с Ростов-Арены ))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 16:39

      Будут арендовать для игр. Клуб " Тосно" в прошлом сезоне за каждую игру на "Петровиче" платил 4 миллиона рублей.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 3 августа 2018, 17:26

      Немного за такой стадионище.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 3 августа 2018, 17:45

      ))) Не путай "Петрович" с "Баклан-Ареной" Это старый реконструированный стадион вмещающий 22 тыс. Для Питера это был стадиончик. Вот сейчас отгрохали стадионище...

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