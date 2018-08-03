«Зенит» официально покинул «Петровский». Стадион вернулся под управление города

В среду, 1 августа, «Зенит» окончательно покинул «Петровский».

У петербуржцев истек срок арендного договора. На днях сотрудники клуба забрали последние вещи со стадиона и переехали на «Санкт-Петербург».

Впервые с 2009 года «Петровский» вернулся в полноценное управление города.

Вместе с «Петровским» «Зенит» планирует прекратить эксплуатацию и малой спортивной арены, на которой выступает «Зенит-2» и молодежная команда.

«Зенит-2» останется на МСА до конца сезона, после чего переедет в клубную академию на улице Верности. Молодежка же будет выступать на «Нова Арене» в Калининском районе на Гражданском проспекте.