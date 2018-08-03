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  • «Зенит» официально покинул «Петровский». Стадион вернулся под управление города

«Зенит» официально покинул «Петровский». Стадион вернулся под управление города

3 августа 2018, 16:33
5

В среду, 1 августа, «Зенит» окончательно покинул «Петровский».

У петербуржцев истек срок арендного договора. На днях сотрудники клуба забрали последние вещи со стадиона и переехали на «Санкт-Петербург».

Впервые с 2009 года «Петровский» вернулся в полноценное управление города.

Вместе с «Петровским» «Зенит» планирует прекратить эксплуатацию и малой спортивной арены, на которой выступает «Зенит-2» и молодежная команда.

«Зенит-2» останется на МСА до конца сезона, после чего переедет в клубную академию на улице Верности. Молодежка же будет выступать на «Нова Арене» в Калининском районе на Гражданском проспекте.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1533303559
Будут арендовать для игр. Клуб " Тосно" в прошлом сезоне за каждую игру на "Петровиче" платил 4 миллиона рублей.
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FanatSerj
1533310362
ага и Тосно аннигилировалось и Динамо Спб свалило, зовите Басту из Ростова он после 23-го сентября освободиться с Ростов-Арены ))
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shinnik
1533316693
А Турбостроитель отгрохали на Охте для кого...? Месяц менты охраняли,житья не давали.. никто даже тренироваться не приехал... Снесут ,на хиер на очередной Бизнес -комод территорию освободят... Напротив кладбища..Мать вас всех..
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