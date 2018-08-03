Заха сообщил коллегам по «Кристал Пэлас», что хочет перейти в «Челси»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха изъявил желание перейти в «Челси».

Футболист сообщил своим коллегам по команде, что намерен покинуть клуб и присоединиться к синим.

Ранее ивуариец отклонил предложение «Кристал Пэлас» о новом контракте в попытке инициировать свой уход. Форвард уже проигнорировал интерес со стороны «Эвертона», поскольку не хочет вновь выступать на севере Англии после неудачного пребывания в «Манчестер Юнайтед».

Заха даже может рассмотреть возможность подачи официального запроса на трансфер после того, как клуб заявил ему, что будет рассматривать только очень большие предложения.

В свою очередь, «Кристал Пэлас» предложил нападающему новое соглашение с зарплатой 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Его нынешняя зарплата составляет 100 тысяч.