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    Заха сообщил коллегам по «Кристал Пэлас», что хочет перейти в «Челси»

    Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха изъявил желание перейти в «Челси».

    Футболист сообщил своим коллегам по команде, что намерен покинуть клуб и присоединиться к синим.

    Ранее ивуариец отклонил предложение «Кристал Пэлас» о новом контракте в попытке инициировать свой уход. Форвард уже проигнорировал интерес со стороны «Эвертона», поскольку не хочет вновь выступать на севере Англии после неудачного пребывания в «Манчестер Юнайтед».

    Заха даже может рассмотреть возможность подачи официального запроса на трансфер после того, как клуб заявил ему, что будет рассматривать только очень большие предложения.

    В свою очередь, «Кристал Пэлас» предложил нападающему новое соглашение с зарплатой 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Его нынешняя зарплата составляет 100 тысяч.

    Источник: Tribalfootball

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    03.08.2018 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 3 августа 2018, 21:53

      Вот кто кто, а Вилфрид Заа бы не помешал !

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