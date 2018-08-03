Мина может перейти в «Лион» вместо «МЮ». Футболисту нужна игровая практика 

По информации Get French Football News, защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к уходу из клуба. Сейчас два наиболее реальных варианта продолжения карьеры – это «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Ситуация прояснится в ближайшие дни. Футболист предпочитает «МЮ», но трансфер может не состояться, поскольку Мина хочет гарантированно получать игровую практику. Перед трансфером Мине нужно обсудить с руководством «Манчестер Юнайтед» свое место в команде.

Вторым препятствием для траснфера может стать возможный переход защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейлерда в «МЮ». Этот игрок – более предпочтителен для «Манчестер Юнайтед», чем Мина.

В «Лионе» зарплата колумбийца будет ниже, но он сможет регулярно получать игровую практику.

Сегодня Мина может согласовать трансфер в «МЮ» из «Барселоны». Игрок отказал «Зениту»