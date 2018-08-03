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    Мина может перейти в «Лион» вместо «МЮ». Футболисту нужна игровая практика 

    По информации Get French Football News, защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к уходу из клуба. Сейчас два наиболее реальных варианта продолжения карьеры – это «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

    Ситуация прояснится в ближайшие дни. Футболист предпочитает «МЮ», но трансфер может не состояться, поскольку Мина хочет гарантированно получать игровую практику. Перед трансфером Мине нужно обсудить с руководством «Манчестер Юнайтед» свое место в команде.

    Вторым препятствием для траснфера может стать возможный переход защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейлерда в «МЮ». Этот игрок – более предпочтителен для «Манчестер Юнайтед», чем Мина.

    В «Лионе» зарплата колумбийца будет ниже, но он сможет регулярно получать игровую практику.

    Сегодня Мина может согласовать трансфер в «МЮ» из «Барселоны». Игрок отказал «Зениту»

    Источник: GFFN

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    03.08.2018 01:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 4 августа 2018, 12:14

      Барса против трансфера в МЮ, они хотят отдать только заинтересованным Лиону или Эверетону потому что они готовы включить пункт о праве обратного выкупа за фикс прайс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:36

      Лион для него лучший вариант.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 07:39

      Уже задолбали Миной, подложили бы кому-нибудь... Все его хотят якобы, а он перебирает.

      4
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 августа 2018, 07:06

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 3 августа 2018, 06:11

      В Челси мне кажется нормальный вариант.

      0
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