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    Сегодня Мина может согласовать трансфер в «МЮ» из «Барселоны». Игрок отказал «Зениту»

    Защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Игрок согласовал почти все детали контракта с англичанами.

    Сегодня может окончательно решиться, где продолжит карьеру игрок. Сообщается, что «Барселона» и «МЮ» пока не согласовали детали трансфера. Каталонцы хотят выручить с продажи 40 миллионов евро.

    Также игроком интересовались «Эвертон», «Лион», «Бешикташ» и «Зенит». Переход в последние два клуба не входил в планы игрока.

    Источник: Mundodeportivo

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    02.08.2018 21:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +561

      klimovich 2 августа 2018, 22:01

      Вообщем-то, при выборе между МЮ и Зенитом мало кто остановится на втором варианте.

      -1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 августа 2018, 21:51

      зенит то для формальности приписали

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > серега кашин 2 августа 2018, 21:55

      Мб и нет - денежки-то не казенные. Вот только у Мины нормальный вкус, к голубым, не любящим темных, не поедет

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