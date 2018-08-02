Сегодня Мина может согласовать трансфер в «МЮ» из «Барселоны». Игрок отказал «Зениту»

Защитник «Барселоны» Йерри Мина близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Игрок согласовал почти все детали контракта с англичанами.

Сегодня может окончательно решиться, где продолжит карьеру игрок. Сообщается, что «Барселона» и «МЮ» пока не согласовали детали трансфера. Каталонцы хотят выручить с продажи 40 миллионов евро.

Также игроком интересовались «Эвертон», «Лион», «Бешикташ» и «Зенит». Переход в последние два клуба не входил в планы игрока.