Паредес: «Семак – очень хороший тренер. С ним «Зенит» сможет многого достичь»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

– Как ощущаете себя в «Зенит» при новом главном тренере?

– Отлично! Сергей Семак – очень хороший тренер. И еще мне нравится, что, когда он был футболистом, то выступал на той же позиции, что и я.

– Найти общий футбольный язык вам в связи с этим легче?

– Конечно. Тем более что главный тренер делиться со мной определенной нужной информацией и дает полезные советы.

– Недавно Семак сказал, что вы – один из ключевых игроков нынешнего «Зенит». Какие задачи он ставит непосредственно перед вами?

– Во-первых, я вижу, что тренер мне доверяет и предоставляет на поле определенную свободу действий. Это придает уверенности. Во-вторых, убежден, с Сергеем Семаком команда в целом может достичь многого. Что касается моей позиции, то она такая, откуда можно делать игру.

4 августа «Зенит» сыграет в матче 2-го тура РПЛ с «Арсеналом».