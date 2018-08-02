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    Паредес: «Семак – очень хороший тренер. С ним «Зенит» сможет многого достичь»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

    – Как ощущаете себя в «Зенит» при новом главном тренере?

    – Отлично! Сергей Семак – очень хороший тренер. И еще мне нравится, что, когда он был футболистом, то выступал на той же позиции, что и я.

    – Найти общий футбольный язык вам в связи с этим легче?

    – Конечно. Тем более что главный тренер делиться со мной определенной нужной информацией и дает полезные советы.

    – Недавно Семак сказал, что вы – один из ключевых игроков нынешнего «Зенит». Какие задачи он ставит непосредственно перед вами?

    – Во-первых, я вижу, что тренер мне доверяет и предоставляет на поле определенную свободу действий. Это придает уверенности. Во-вторых, убежден, с Сергеем Семаком команда в целом может достичь многого. Что касается моей позиции, то она такая, откуда можно делать игру.

    4 августа «Зенит» сыграет в матче 2-го тура РПЛ с «Арсеналом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2018 21:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 15:42

      Видимо решил остаться в Зените.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 августа 2018, 15:48

      А где и кому из играющих в РПЛ положат "личку" в 5 лямов, да ещё с учётом нашего налога с физических лиц ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 3 августа 2018, 05:42

      Ну и делай игру, а благодарность не заржавеет)))

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 августа 2018, 23:26

      О как запел, не дождавшись предложений из топ-команд.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 22:53

      Игрой бы всё это доказывали и подтверждали, а не языком...

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      Рейтинг: +6311

      порт 2 августа 2018, 22:42

      Манчини тоже хвалили....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > порт 3 августа 2018, 00:02

      а что он еще может сказать?

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