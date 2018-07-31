Гаттузо: «Я ежедневно читаю, что моя работа в «Милане» находится под угрозой»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался, что каждый день читает слухи о своем возможном уходе из клуба.

Ранее СМИ сообщили, что руководство миланцев хочет заменить 40-летнего специалиста бывшим тренером «Челси» Антонио Конте. При этом новый генеральный директор красно-черных Леонардо недавно заявил, что Гаттузо останется на своем посту.

«Парни постоянно сидят в своих телефонах. Они заходят в интернет, все читают и общаются со своими агентами.

Так было и в мое время. До тех пор, пока трансферное окно не закроется, люди всегда будут говорить. Из-за этого немного ухудшается настроение.

Нападающие беспокоятся, что придет еще один форвард. Полузащитники беспокоятся, что приедет еще один игрок центра поля.

Даже с моей точки зрения, я каждый день читаю, что моя позиция в клубе находится под угрозой. Спокойствие должно дать вам профессионализм и желание работать», – сказал Гаттузо.