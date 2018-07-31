«Манчестер Сити» снизил цену на Харта до 5 миллионов

Руководство «Манчестер Сити» готово продать вратаря команды Джо Харта.

Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года. По этой причине в «Сити» готовы на снижение трансферной стоимости своего футболиста.

Сейчас 31-летний голкипер оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов. По данным Transfermarkt, его стоимость трансферная составляет 10 миллионов евро.

Два последних сезона Харт провел на правах аренды в «Вест Хэме» и «Торино». В услугах вратаря проявляет заинтересованность «Фенербахче».