Арустамян: «У Эрнандеса большие проблемы со здоровьем. Он не может пройти медобследование в ЦСКА»

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о том, переходе форварда Абеля Эрнандеса в ЦСКА. Игрок должен был подписать контракт с клубом 27 июля.

«Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем.

У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес — это суперигрок для ЦСКА.

Источники говорят, что медобследование он не прошел на сто процентов и ему еще предстоят допобследования. Помните, как Матиас Суарес проходил медобследование? ЦСКА к этому вопросу относится очень серьезно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование.

Там и ахилл, и колено. Эрнандес – свободный агент, но армейцы сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.