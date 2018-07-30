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  • Арустамян: «У Эрнандеса большие проблемы со здоровьем. Он не может пройти медобследование в ЦСКА»

Арустамян: «У Эрнандеса большие проблемы со здоровьем. Он не может пройти медобследование в ЦСКА»

30 июля 2018, 21:51
14

Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о том, переходе форварда Абеля Эрнандеса в ЦСКА. Игрок должен был подписать контракт с клубом 27 июля.

«Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем.

У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес — это суперигрок для ЦСКА.

Источники говорят, что медобследование он не прошел на сто процентов и ему еще предстоят допобследования. Помните, как Матиас Суарес проходил медобследование? ЦСКА к этому вопросу относится очень серьезно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование.

Там и ахилл, и колено. Эрнандес – свободный агент, но армейцы сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата», – сказал Арустамян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель Арустамян Нобель
Комментарии (14)
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KOLBIS
1532977096
Возникает вопрос,а скауты не знали раньше об этом?...
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Боцман59rus
1532977191
-ИнсаЙдер коФейныЙ-
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Сильвербой
1532977447
Все к этому и шло, скорее всего не подпишут! Уже разговоры идут про Джорджевича из Зенита!
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Lester84
1532977775
Не Марио Суарес, а Матиас Суарес. У него проблемы с коленом тогда были, из-за чего трансфер не состоялся
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Рубик Докоян
1532978820
Похоже с Эрнандесом всё ясно и надо искать новых напов. Джорджевич свободен и "личку" большую не запросит, на худой конец можно и Заболотного в аренду с правом выкупа попробовать.
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cska-62
1532979214
Кроме того, этому уругвайцу на днях будет 28 лет! Здоровье швах, возраст предельный для его подписания, да и неизвестно, заиграет ли он вообще в ПФЛ?! Решать Гинеру, но я бы не рисковал. Тем более, что есть Чалов и Жамалетдинов. Будет выстроена командная игра, проблема с последним пасом и ударом решена будет!
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Lester84
1532979290
Уже были у нас талантливые и хрустальные Цауня и Гонсалес. Похоже с Абелем таки не срастется...
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derettuio
1532980155
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
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ALEX ML
1533024319
А зачем сразу такую з/п платить инвалиду? Заиграет и тогда далее по контракту
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zigbert
1533028785
А что разве Слуцкий не знал состояние его здоровья?
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