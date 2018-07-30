Marca: Куртуа – главная цель «Реала». Клуб не будет подписывать Виллиана

«Реал» планирует подписать голкипера «Челси» Тибо Куртуа. Сегодня сообщалось, что мадридский клуб предложил больше 100 миллионов евро за Куртуа и полузащитника Виллиана.

По данным Marca, это неверная информация. Единственная цель «Реала» в «Челси» – это бельгийский вратарь. Контракт Куртуа с английским клубом истекает в следующем году, «Реал» может заплатить за игрока около 30-35 миллионов евро.

Также сообщается, что мадридский клуб пока не готов тратить деньги на трансфер полузащитника Эдена Азара.