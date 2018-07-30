Селюк: «Готов поспорить с Геркусом на 100 тысяч, что «Локомотив» не попадет в первую тройку РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов поспорить на 100 тысяч долларов с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом, что московская команда не войдет в тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2018/19.

«Я готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что «Локомотив» по итогам сезона не попадeт в первую тройку. Это однозначно.

Но если «Локомотив» попадeт в тройку, я из своего кармана заплачу 100 тысяч. А вот он пусть заплатит 50 тысяч, если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД», – сказал Селюк.

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал золотые медали Премьер-лиги.