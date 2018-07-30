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  • Селюк: «Готов поспорить с Геркусом на 100 тысяч, что «Локомотив» не попадет в первую тройку РПЛ»

Селюк: «Готов поспорить с Геркусом на 100 тысяч, что «Локомотив» не попадет в первую тройку РПЛ»

30 июля 2018, 18:59
29

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что готов поспорить на 100 тысяч долларов с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом, что московская команда не войдет в тройку призеров РПЛ по итогам сезона-2018/19.

«Я готов с Геркусом поспорить на 100 тысяч долларов, что «Локомотив» по итогам сезона не попадeт в первую тройку. Это однозначно.

Но если «Локомотив» попадeт в тройку, я из своего кармана заплачу 100 тысяч. А вот он пусть заплатит 50 тысяч, если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД», – сказал Селюк.

В прошлом сезоне «Локомотив» завоевал золотые медали Премьер-лиги.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (29)
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KOLBIS
1532966663
А вот если бы купили моего Траоре...загадочно улыбнулся Дмитрий,подсчитывая что-то у себя в голове...
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ArReal
1532966877
Локомотив сейчас от Уфы отбивается))Чемпиён х ре нов)))
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Егор Велунов
1532967948
Селюк похоже не смог продать игрока "Локомотиву" или наоборот "Локомотив" не стал продавать игрока с помощью Селюка, иначе чего бы так футбольный агент взъелся на президента "Локомотива". В РПЛ примерно 5-6 сильных команд, шансы попасть в медалисты сейчас есть у всех, пролёт "Локомотива" мимо медалей реален так же, как у любого клуба из первой шестёрки, а может ещё какой-то клуб проснётся и влезет в эту борьбу, тем интереснее будет смотреть и следить :).
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OfaZavr
1532968556
на следующий сезон после чемпионства всегда труднее, особенно защитить его, но не думаю что Локо не попадет в тройку. ну на крайний случай уж четвертое то поди точно займет))
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PUZIAKA
1532968570
Интересно, что будут говорить комментаторы ниже в конце сезона. Таких экспертов всегда много кукарекает в начале чемпионата.
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Сильвербой
1532969667
Я бы на месте Геркуса поспорил! Только вот стоит ли с дураком дело иметь!!!???
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Отчаянный Пердун
1532971411
А чего Селюк к Геркусу прицепился??? Гинер в ЦСКА вообще распродажу устроил после массового ухода футболистов!!! Но мы не слышим чтобы Селюк на Бабаева пёр!?!? Геркус наверное ему соли насыпал, вот щипит и Селюк пищит
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Serjoga
1532973664
Не идет продажа игрочишек, так решил рискнуть таким образом бабла срубить!
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zigbert
1532981137
Селюк крепко вцепился в Локомотив.
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Полная Канистра
1532981584
селюк он шпалами с тобой рассчитается и будешь доволен
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