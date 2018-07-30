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  • Селюк: «Спортивный директор «Локомотива» – нелюдь. Ему вообще наплевать на команду»

Селюк: «Спортивный директор «Локомотива» – нелюдь. Ему вообще наплевать на команду»

30 июля 2018, 18:42
22

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса за летнюю трансферную кампанию.

«Ситуация в «Локомотиве» сейчас такова, что у команды большой бюджет. Даже вот если брать переход Крыховяка. Я был в Монако, там агенты из всех стран. Всем им предлагали купить Крыховяка, но его никто не берeт. «Вест Бромвич» с ним в составе вылетел из АПЛ.

Спортивный директор «Локомотива» – нелюдь. Ему вообще наплевать на команду. Он делает имя себе. То, что его выгонят из клуба в ближайшее время, в этом нет никаких сомнений», – сказал Селюк.

«Локомотив» арендовал полузащитника Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ» на один сезон с правом выкупа.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Селюк Дмитрий
Комментарии (22)
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KOLBIS
1532965729
Он не хочет брать моего Траоре,добавил Дмитрий...
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Федя Кабак
1532965769
Селюк трепло! Заткнулся бы лучше, это ты нелюдь, которому только бабло важно! И не лезь не в свое дело
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Diesel133
1532966093
1) Бюджет не большой, а такой же как и раньше 2) Крыховяк не куплен, а взят в аренду 3) Селюк - [слово, которым Рабинер обозвал Кирьякова].
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Сильвербой
1532966101
Ему скучно наверное или он реально такой дол...**?
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volfrik
1532968002
опять траоре не взял никто чтоли?
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OfaZavr
1532968166
а Селюк так обо всех прям думает днем и ночью, особенно о тех кому бесполезные бревна спихивает, а те кто их не не берет самые ужасные люди на свете)
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sochi-2013
1532969049
Ну и ушлый вы народ – Ажно оторопь берет! Всяк другого мнит уродом, Несмотря, что сам урод. Л. Филатов.
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Обер-КанцлерЪ
1532971963
Туре не взяли в Локо, а Крыховяка взяли - ну всё, теперь обида на век со стороны Селюка. Никому не нужен Яя Туре, и дело не в игроке - а в этом душевнобольном агенте.
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Антибиотик
1532973200
Вот же дятел неадекватный)) Когда уже это селюкочудовище перестанет лезть в нашу команду?!
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zigbert
1532980602
Он сейчас наговорит ,только слушай.
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