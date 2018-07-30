Селюк: «Спортивный директор «Локомотива» – нелюдь. Ему вообще наплевать на команду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса за летнюю трансферную кампанию.

«Ситуация в «Локомотиве» сейчас такова, что у команды большой бюджет. Даже вот если брать переход Крыховяка. Я был в Монако, там агенты из всех стран. Всем им предлагали купить Крыховяка, но его никто не берeт. «Вест Бромвич» с ним в составе вылетел из АПЛ.

Спортивный директор «Локомотива» – нелюдь. Ему вообще наплевать на команду. Он делает имя себе. То, что его выгонят из клуба в ближайшее время, в этом нет никаких сомнений», – сказал Селюк.

«Локомотив» арендовал полузащитника Гжегожа Крыховяка у «ПСЖ» на один сезон с правом выкупа.