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  • Сутормин – о проигрыше «Спартаку»: «Старались не ударить в грязь лицом, но пропустили нелепый гол»

Сутормин – о проигрыше «Спартаку»: «Старались не ударить в грязь лицом, но пропустили нелепый гол»

30 июля 2018, 07:15
12

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин назвал нелепым гол, который пропустила его команда в матче первого тура РПЛ со «Спартаком».

«Было приятно играть на такой арене при таком ажиотаже. Старались не ударить в грязь лицом, надежно сыграть в обороне и оказать сопротивление «Спартаку «.

К сожалению, пропустили нелепый гол в начале встречи, а потом создали не так много моментов у ворот противника. Отсюда такой результат.

Но теперь надо двигаться дальше и прибавлять во многих компонентах», – заявил Сутормин.

Матч первого тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» завершился со счетом 1:0.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Сутормин Алексей
Комментарии (12)
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MaxRnD
1532924846
Нелепое решение Аленичева - не поставить в раму Довбню.
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Боцман59rus
1532932946
В грязь лицом не ударили, как не ударили и по мячу, на чужой половине поля... -в прошлый РФПЛовский сезон, команда была интереснее, как умудрились вылететь -хз
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frizom
1532935111
Нелепо было сидеть в обороне весь матч, даже когда пропустили. Вот так вы боялись Спартака и его возможных атак. Так что поражение вам по делу!
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OfaZavr
1532937739
в грязь лицом не ударили, автобус неплохо припарковали, но прежде всего нелепы действия вашего вратаря а не наш гол)
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Blossiya
1532953208
Ажиотаж? Обычная атмосфера для Спартака. Будни.
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amazonaws
1532953423
Вратарь помог Спартаку забить быстрый гол в ворота Оренбурга! Плюс тренер зря не поставил на игру Довбню. Довбня специалист по Спартаку. Тренер за это поплатился ПОРАЖЕНИЕМ. Это поражение имени тренера Федотова. Спартак не смог реализовать преимущество в очередной раз и показал слабую реализацию. Одна случайная ошибка помогла им победить.
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zigbert
1532965893
Про "автобус" ничего не сказал.
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