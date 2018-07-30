Сутормин – о проигрыше «Спартаку»: «Старались не ударить в грязь лицом, но пропустили нелепый гол»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин назвал нелепым гол, который пропустила его команда в матче первого тура РПЛ со «Спартаком».

«Было приятно играть на такой арене при таком ажиотаже. Старались не ударить в грязь лицом, надежно сыграть в обороне и оказать сопротивление «Спартаку «.

К сожалению, пропустили нелепый гол в начале встречи, а потом создали не так много моментов у ворот противника. Отсюда такой результат.

Но теперь надо двигаться дальше и прибавлять во многих компонентах», – заявил Сутормин.

Матч первого тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» завершился со счетом 1:0.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош