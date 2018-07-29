Кузяев: «На встрече в Кремле было желание пообщаться с Путиным»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев после игры первого тура РПЛ против «Енисея» (2:0) затронул тему торжественного приема в Кремле, где футболистам присвоили звание заслуженных мастеров спорта.

«После церемонии вечером вылетели из Москвы. В отель приехали где-то в час по местному времени. Желание-то пообщаться с Владимиром Путиным было, просто возможности не было.

Обратиться к нему сейчас? Нет, все же как-нибудь потом, при встрече», – сказал Кузяев.

На чемпионате мира-2018 игрок принял участие во всех матчах сборной России.

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