Хавбек «Спартака» Ломовицкий: «Очень тяжело передать словами свое состояние»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий поделился эмоциями от дебюта за красно-белых. 20-летний россиянин вышел в стартовом составе московской команды на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

– Для нас самое главное, что команда выиграла. Я очень рад, что вышел в стартовом составе. Перед матчем было волнение, но потом, когда он начался, после первой передачи волнение пропало. Мне очень понравилась атмосфера. Очень тяжело передать словами свое состояние.

– Как проявлялось ваше волнение?

– Просто волновался. Чуть-чуть потрясывало перед выходом на поле. Мне ребята сказали: «Не трясись, все нормально. Все через это проходили». Потом все стало хорошо.

– А Массимо Каррера что сказал?

– Ничего не сказал. Просто обнял. Он вроде сказал, что я молодец. Вот и все.

– Вы сказали, что были удивлены, что вам доверили место в основе. Почему? Даже Каррера недавно сказал, что вы этого достойны.

– Он потом сказал, что ни у кого нет стопроцентного места в составе, и нужно доказывать. Просто я не ожидал, что выйду с первых минут.