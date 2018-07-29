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  • Хавбек «Спартака» Ломовицкий: «Очень тяжело передать словами свое состояние»

Хавбек «Спартака» Ломовицкий: «Очень тяжело передать словами свое состояние»

29 июля 2018, 06:50
6

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий поделился эмоциями от дебюта за красно-белых. 20-летний россиянин вышел в стартовом составе московской команды на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

– Для нас самое главное, что команда выиграла. Я очень рад, что вышел в стартовом составе. Перед матчем было волнение, но потом, когда он начался, после первой передачи волнение пропало. Мне очень понравилась атмосфера. Очень тяжело передать словами свое состояние.

– Как проявлялось ваше волнение?

– Просто волновался. Чуть-чуть потрясывало перед выходом на поле. Мне ребята сказали: «Не трясись, все нормально. Все через это проходили». Потом все стало хорошо.

– А Массимо Каррера что сказал?

– Ничего не сказал. Просто обнял. Он вроде сказал, что я молодец. Вот и все.

– Вы сказали, что были удивлены, что вам доверили место в основе. Почему? Даже Каррера недавно сказал, что вы этого достойны.

– Он потом сказал, что ни у кого нет стопроцентного места в составе, и нужно доказывать. Просто я не ожидал, что выйду с первых минут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ломовицкий Александр
Комментарии (6)
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Мары
1532837538
Для первого матча основы Ломовицкий вполне надёжно и интересно отыграл. Радует, что Массимо не боится ставить молодых в основу и доверяет там, где может.Надеюсь из Ломовицкого со временем второй Аленичев вырастет или Карпин.Дай то бог.
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Сильвербой
1532845970
Все хорошо, продолжай "пахать" и все будет "в огнях"!!!
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OfaZavr
1532852063
молодец, старайся так же дальше и все будет ок.
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derrik2000
1532855106
Хороший игрок. Только бы не "зазвездился" и не стал, как Яковлев, например. Работать, работать и работать! И помнить, что нет предела совершенству. Вот когда будет в сборную мира регулярно попадать, тогда и можно "звездиться". Но тогда уже в силу вступает поговорка "Мастерство не пропьёшь". )))
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zigbert
1532936942
Для первой игры, очень даже неплохо. Главное не останавливаться в мастерстве и повышать свой уровень. А в голове держать ,что есть такая болезнь которая называется "звездной".
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