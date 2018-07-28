Путин – сборной: «Вы всем дали веру в то, что российский футбол возрождается, набирает новую силу и авторитет»

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью во время вручения сборной России государственных наград.

Сегодня в Кремле футболисты национальной команды получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.

«Мы знаем о результатах ЧМ-2018, знаем, как он шел. Несмотря на отсутствие медалей, очень хотелось с вами встретиться, поблагодарить за игру, вручить почетные грамоты и государственные награды.

Вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, волю, играли не жалея себя. То, как вы реализовали девиз «Играем за вас», оказалось для болельщиков более важным, чем какой-то медальный результат.

Ваша самоотверженная, слаженная игра – долгожданный подарок для миллионов болельщиков в нашей стране. Да что говорить, даже далекие от футбола люди не отходили от экранов и гордились национальной командой. Вы дали всем веру в то, что отечественный футбол возрождается, набирает новую силу и авторитет», – сказал Путин.