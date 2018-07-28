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  • Путин – сборной: «Вы всем дали веру в то, что российский футбол возрождается, набирает новую силу и авторитет»

Путин – сборной: «Вы всем дали веру в то, что российский футбол возрождается, набирает новую силу и авторитет»

28 июля 2018, 14:56
14

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью во время вручения сборной России государственных наград.

Сегодня в Кремле футболисты национальной команды получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018.

«Мы знаем о результатах ЧМ-2018, знаем, как он шел. Несмотря на отсутствие медалей, очень хотелось с вами встретиться, поблагодарить за игру, вручить почетные грамоты и государственные награды.

Вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, волю, играли не жалея себя. То, как вы реализовали девиз «Играем за вас», оказалось для болельщиков более важным, чем какой-то медальный результат.

Ваша самоотверженная, слаженная игра – долгожданный подарок для миллионов болельщиков в нашей стране. Да что говорить, даже далекие от футбола люди не отходили от экранов и гордились национальной командой. Вы дали всем веру в то, что отечественный футбол возрождается, набирает новую силу и авторитет», – сказал Путин.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (14)
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zubr252
1532780910
Только вперед РОССИЯ
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PENZA 1964
1532781285
ВИДНО ТОЛЬКО КАК ТВОИ ДРУЖКИ РОДСТВЕННИКИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ ЧИНУШИ ДЕПУТАТЫ И ВСЕ
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BarStep
1532781639
Все верно сказал президент... Так все и было...
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3a zenit
1532783735
примазал своё очко к ситуации
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Flame2045
1532783941
Чтобы реально претендовать на ЗМС, футболистам сборной нужно было выиграть ещё 2 матча, ведь согласно нынешнему положению о звании оно присваивается «призёрам чемпионатов мира и Европы»
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RedWhiteFans2
1532786626
Все регламенты нарушили. Заслуженные незаслуженно.
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1986Александр
1532794798
ЗМС за то что выиграли никаких саудитов и еле обыграли Египет, парканули автобус с испанией и отскочили по пенальти( спасибо Акинфееву), да сыграли не плохой по содержанию матч с хорватоми, но стоит отметить что все равно это огромное везение... Будем ждать отбор на евро, так как сам евро вряд ли увидим... Не стоит обольщаться что наши научились играть...
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alex1951
1532795494
Вот и все! Царь свою миссию выполнил. Наградил...Похвалил....и.....Свалил..... ps А сам того не ведает,шо без его команды ,,фас,, - никто ничем .заниматься не будет! А зашем? Мы и так победители...(у народа)
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BlackMurder
1532798787
Смолову дали? Он как никак заслужил мастера спорта
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Dieter Günther Bohlen
1532837513
Огромное спасибо В.В. Путину за этот праздник футбола! Теперь не только россияне поверили в команду, но и весь мир знает о нашей сильной команде! Да здравствует В.В. Путин, Урааааааа!
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